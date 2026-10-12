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Từ “ngôi nhà xanh” đến những điều tử tế

Thứ Hai, 17:18, 12/10/2026
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VOV.VN - Phân loại rác thải tại nguồn không phải là câu chuyện mới. Thế nhưng, làm thế nào để biến việc làm nhỏ bé này thành một thói quen tự nguyện, đồng thời tạo ra nguồn quỹ hỗ trợ những mảnh đời khó khăn trong cộng đồng là cách làm sáng tạo đang được triển khai tại tỉnh vùng cao Lào Cai.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” do Hội Phụ nữ xã Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) thực hiện chỉ sau một thời gian ngắn đã đạt được hiệu quả kép: Vừa sạch môi trường, vừa ấm tình người. Mời quý vị cùng phóng viên An Kiên đến với cơ sở để tìm hiểu cách làm linh hoạt này.

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Ngôi nhà xanh nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên phụ nữ và người dân xung quanh

Những chiếc lồng lưới thép được thiết kế khang trang, có mái che, đặt ngay tại khu vực trung tâm các nhà văn hóa thôn. Đó là hình ảnh quen thuộc của 15 mô hình “Ngôi nhà xanh” tại xã Bảo Yên. Thay vì vứt bỏ lẫn lộn, chai nhựa, vỏ lon hay bìa carton giờ đây được người dân chủ động làm sạch, mang đến tập kết gọn gàng, nhanh chóng tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về phân loại và thu gom rác thải tái chế. Đường làng, ngõ xóm không còn tình trạng rác thải bừa bãi. Không gian sống trở nên sạch sẽ hơn, thói quen phân loại rác được người dân chú ý hơn.

Để duy trì mô hình không rơi vào cảnh "đánh trống bỏ dùi", các chi hội phụ nữ đã linh hoạt chia nhỏ khâu quản lý, công việc được luân phiên thay vì giao phó cho một cá nhân. Bà Phan Thị Thập, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 6A chia sẻ: "Trong chi hội tôi là có 5 tổ, chúng tôi sẽ phân theo thực hiện theo từng tổ một. Cứ mỗi một tuần là một tổ thực hiện. Sau khi thực hiện xong ở tổ này thì họ sẽ gọi người đến để mua. Chúng tôi bán và cái tiền đó chúng tôi sẽ gom lại thành một cái quỹ. Và sau khi thực hiện xong ở tổ đấy thì lại tiếp tục cái tổ khác, họ đến họ lại đẩy cái ngôi nhà này đi... Cứ như vậy quay vòng trong 1 tháng là hết 4 tổ, và tổ thứ 5 sẽ sang tháng tiếp theo".

Không chỉ hội viên phụ nữ, nếp nghĩ "biến rác thành quỹ" đã nhận được sự đồng thuận cao từ cấp ủy và chính quyền cơ sở trước ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ số tiền bán phế liệu được đưa vào Quỹ tình thương để hỗ trợ hội viên và người dân hoàn cảnh khó khăn. Việc hoạch toán nguồn quỹ được thực hiện minh bạch, mục đích sử dụng xác định rõ ràng ngay từ đầu.

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Số tiền bán phế liệu được dùng để gây quỹ tình thương

Ông Khổng Văn Bảo, Bí thư Chi bộ thôn 5B khẳng định, nguồn tiền này được định hướng chảy về những nơi yếu thế nhất: "Ngay kỳ họp chi bộ trước Tết là chúng tôi đã phát động từ đảng viên, đảng viên đi trước làng nước theo sau. Thôn chúng tôi là có 118 hộ, có 1 hộ nghèo không thể thoát nghèo được vì trên 60 tuổi và nằm liệt chỗ rồi. Vợ thì là lao phổi, con thì tàn tật, ông thì liệt... Hộ gia đình này chúng tôi xác định là vẫn phải hỗ trợ".

Số tiền thu về sau mỗi đợt bán phế liệu có thể chỉ là vài trăm ngàn hay một, hai triệu đồng, song sự chắt chiu ấy lại mang ý nghĩa động viên thiết thực. Nhận được sự hỗ trợ từ nguồn quỹ “Ngôi nhà xanh”, bà Phạm Thị Hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trải lòng: "Tôi được các chị em phụ nữ và mọi người giúp đỡ rất nhiều, tôi mừng lắm! Bởi vì trong lúc đang khổ sở lại được mọi người chung tay vào giúp đỡ gia đình nhà tôi thế này, tôi vô cùng cảm ơn".

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Vừa mới triển khai nhưng hàng chục ngôi nhà xanh đã hiện diện khắp nơi ở Bảo Yên

Chỉ tính riêng tại chi hội 2A, từ khi mô hình đi vào hoạt động, nguồn quỹ thu được đã kịp thời hỗ trợ một học sinh mồ côi và giúp đỡ các hội viên mắc bệnh hiểm nghèo. Theo thống kê của Hội LHPN xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, mô hình hiện lan tỏa ra nhiều chi hội với hàng ngàn hội viên tham gia, tạo ra một phong trào mạnh mẽ.

“Ngôi nhà xanh” không chỉ là nơi chứa rác tái chế mà còn là nơi khởi nguồn của những điều tử tế giúp đỡ nhiều phụ nữ khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên. Mô hình cho thấy, khi chính quyền và các đoàn thể cấp cơ sở biết cách khơi dậy và tổ chức bài bản, những hành động bảo vệ môi trường hoàn toàn có thể song hành cùng mạng lưới an sinh xã hội, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm tại các khu dân cư.

An Kiên/VOV- Tây Bắc
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