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Từ nguồn tin của cựu chiến binh, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Thứ Bảy, 16:20, 18/07/2026
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VOV.VN - Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Phú Ngạn, thôn Cam Thanh, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Từ nguồn tin về mộ liệt sĩ do ông Nguyễn Đình Lợi và ông Nguyễn Đình Kiệt, hội viên Hội Cựu chiến binh cung cấp, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã triển khai tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tọa độ 63035-18970, làng Phú Ngạn, thôn Cam Thanh, xã Hiếu Giang.

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Cán bộ Sư đoàn 968 dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ vừa được tìm thấy

Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu hơn nửa mét, lực lượng chức năng tìm thấy 4 đoạn xương ống chân dài 15-18cm, 4 đoạn xương cánh tay dài 8-17cm, 2 đoạn xương đùi dài khoảng 20cm cùng các xương chậu, hộp sọ và 15 cái răng. Di vật kèm theo gồm 1 bao tử sĩ, 9 cúc áo, 1 thắt lưng bộ đội và túi 1 nilon bọc hài cốt đã phân hủy.

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Các di vật và hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy

Theo thông tin ban đầu, vị trí phát hiện mộ liệt sĩ cách Ngã tư Sòng (xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) 2,5km. Đây là khu vực được xác định liên quan trận đánh ngày 30/4/1968. Tại đây, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 tổ chức đánh địch tại Ngã tư Sòng. Trong trận này, nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta hy sinh và bị thương.

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Các di vật được tìm thấy tại vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ

Hiện 2 hài cốt liệt sĩ được quàn tại Nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư Phú Ngạn, xã Hiếu Giang. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đang tiếp tục khảo sát và mở rộng phạm vi tìm kiếm; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

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Kỳ 1: Theo chân người lính đi tìm đồng đội

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, tiếng súng đã lùi xa, nhưng cuộc hành quân đi tìm đồng đội vẫn chưa có ngày kết thúc. "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ" là hành trình tri ân không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của cả dân tộc.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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