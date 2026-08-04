Từ những mét đất hiến mở đường ở vùng biên

Trên tuyến đường mới trải nhựa dẫn vào thôn Hải Đông, xã Quảng Đức (Quảng Ninh), ông Lại Văn Cường, Bí thư Chi bộ thôn, nhớ lại những ngày đầu vận động người dân hiến đất. Dù không phải hộ dân nào cũng đồng thuận ngay, gia đình ông vẫn chủ động tháo dỡ tường rào, mở đầu cho việc giải phóng mặt bằng. Từ sự gương mẫu ấy, tất cả 68 hộ dân trong thôn cùng tham gia, hiến gần 3.000m² đất để mở đường.

Thực hiện Kế hoạch 272 của UBND tỉnh Quảng Ninh, 7 tuyến đường trên địa bàn xã Quảng Đức được nâng cấp, cải tạo góp phần cải thiện diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn ảnh: Đinh Hùng

“Mới đầu tiên làm gì cũng có khó khăn. Nhiều người thì cũng chưa đồng thuận, bằng sự nỗ lực của cấp ủy, Ban công tác Mặt trận thôn vào cuộc tuyên truyền, vận động đảng viên phải đi trước. Nhà tôi là Bí thư chi bộ phải đi đầu tiên, người phá dỡ mặt bằng, hiến đất đầu tiên. Đến khi hộ trong thôn thấy tinh thần trách nhiệm cũng như là gương mẫu của mình, cho nên đã đồng thuận” - ông Lại Văn Cường cho biết thêm.

Tuyến đường vào thôn Hải Đông dài hơn 700m, mặt đường được mở rộng lên 7 m cùng hệ thống vỉa hè hai bên. So với con đường cũ nhỏ hẹp, con đường mới không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện kết nối giao thương và cải thiện đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuyến đường vào thôn Hải Đông, xã Quảng Đức được mở rộng gấp đôi nhờ sự đồng lòng của tất cả các hộ dân trong thôn khi hiến hàng nghìn m2 đất. Nguồn ảnh: Đinh Hùng

Câu chuyện ở Hải Đông cho thấy sự đồng thuận không tự nhiên mà có. Chủ trương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi cán bộ, đảng viên làm trước và người dân được trao đổi rõ về lợi ích, cùng tham gia thực hiện. Từ Hải Đông, tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa tới nhiều khu dân cư khác của xã Quảng Đức.

Tại bản Mốc 13, tuyến đường xuống cấp kéo dài từng ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và việc học của trẻ em. Khi người dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ cải tạo, nâng cấp và chỉnh trang hạ tầng khu dân cư. Công trình hoàn thành trong tháng 7/2026, giải quyết một mong mỏi lâu nay của bà con.

Nhiều hộ sẵn sàng dỡ một phần tường, vườn và công trình kiến trúc để mở rộng đường. (Nguồn ảnh: Đinh Hùng)

Bà Nguyễn Thị Thuận, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng Đức, cho biết nhu cầu cải tạo hạ tầng không chỉ có ở Hải Đông hay bản Mốc 13 mà còn trải rộng trên nhiều thôn của xã.

“Ngoài các tuyến đường chính, xã Quảng Đức còn quan tâm cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trên thôn Tài Phố, các tuyến đường thôn Hải Thành đi thôn 3, Quảng Thịnh; cải tạo đường thôn Hải Yên; tạo điều kiện triển khai các cái đập, kênh mương để cho nhân dân tháo nước thuận lợi và đấu nối các tuyến đường thôn 5 đi lên cao tốc. Bà con nhân dân trên địa bàn xã Quảng Đức rất ủng hộ chủ trương, nhất là đảng viên, gương mẫu đi đầu. Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn rồi cán bộ, công chức hiến đất để mở rộng các tuyến đường” - bà Nguyễn Thị Thuận nói.

Sau sắp xếp, xã Quảng Đức có diện tích hơn 131 km², dân số khoảng 11.682 người, mật độ 89 người/km². Địa bàn rộng, dân cư phân tán đặt ra áp lực lớn đối với việc đầu tư hạ tầng, nhất là các tuyến đường liên thôn còn nhỏ hẹp, lầy lội khi mưa xuống. Thực hiện Kế hoạch số 272 của tỉnh Quảng Ninh về nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường giao thông, đô thị, cấp ủy và chính quyền xã Quảng Đức xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Khó khăn lớn nhất là các dự án không bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất trở thành khâu quyết định; trong đó, cán bộ, đảng viên được yêu cầu gương mẫu đi đầu. Đến nay, 7 tuyến đường mở rộng đã hoàn thành, có lề đường và hệ thống điện chiếu sáng. Cùng với thi công công trình, chính quyền xã thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi người dân hiến đất bảo đảm quyền lợi hợp pháp và củng cố niềm tin để người dân tiếp tục đồng hành.

Con đường vào khu dân cư Bản Mốc 13 được hoàn thiện nhờ sự chung tay của Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh và người dân trong bản.

Ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức cho biết “Chúng tôi cũng xác định là đảng viên là phải gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động này và tham gia hiến đất; Có những giải pháp cụ thể, thiết thực và đồng thời gắn trách nhiệm cán bộ, đảng viên. Sau một thời gian thì bà con nhân dân trên địa bàn hết sức đồng thuận hiến đất, góp công, góp sức để xây dựng. Chúng tôi sau khi đã cắt phần đất mà bà con hiến đi, tôi cũng khẩn trương làm các thủ tục cần thiết để điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con nhân dân nên bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi. Chính vì vậy, các tuyến đường cơ bản là đến nay đã hoàn thiện, đảm bảo đúng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh".

Giá trị của các công trình không chỉ nằm ở số km đường được mở rộng, mà còn ở cách chủ trương được thực hiện từ cơ sở khi đảng viên làm trước, chính quyền bảo đảm quyền lợi người dân và người dân trực tiếp góp sức, thụ hưởng. Từ sự đồng thuận ấy, những tuyến đường khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ninh đang mở thêm không gian phát triển cho những vùng đất còn nhiều khó khăn.