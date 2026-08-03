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Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

Thứ Hai, 06:38, 03/08/2026
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VOV.VN - Cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Gần 340 mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh được công khai đã tạo thêm một kênh liên lạc để người dân cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật, góp phần bảo vệ an ninh khu vực biên giới.

Từ tháng 5/2026, các đồn biên phòng trên toàn tuyến của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh. Thay vì chỉ đặt tại cổng đơn vị, mã QR được đưa tới nhà văn hóa, khu dân cư, trường học, khu vực công cộng và những địa bàn trọng điểm. Cách bố trí này giúp người dân dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở rộng nguồn thông tin phục vụ công tác nắm tình hình, quản lý và bảo vệ biên giới.

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Đồn Biên phòng Quảng Đức triển khai việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW tới cán bộ chiến sĩ

Để mô hình phát huy hiệu quả, các đơn vị biên phòng phối hợp chính quyền, tổ dân, khu phố, đoàn thanh niên và nhà trường hướng dẫn cách sử dụng; đồng thời tuyên truyền trực tiếp tới người dân.

Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, thực hiện Nghị quyết 57 về chuyển đổi số, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó, xây dựng kế hoạch, đưa vào Nghị quyết, chương trình hành động; triển khai lập và dán các hòm thư tố giác tội phạm, dán mã QR.

"Chúng tôi đã phối hợp với địa phương, tổ dân khu phố, dán ở nhà văn hóa, các khu công cộng và quanh khu vực đơn vị đóng quân. Bên cạnh đó phối hợp với đoàn phường, trường học tuyên truyền nội dung này và thường xuyên tuyên truyền cho bà con về việc đơn vị triển khai mã QR hòm thư tố giác tội phạm”, Trung tá Giáp nói.

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Trong tháng 5, gần 340 mã QR tố giác tội phạm được dán tại các điểm đông dân cư, các khu vực "trọng điểm" để nhận tin tố giác tội phạm

Trung tá Dương Trùng Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quảng Đức cho rằng: Kênh tiếp nhận từ xa càng có ý nghĩa khi địa bàn quản lý rộng và khoảng cách từ khu dân cư tới đơn vị biên phòng lớn. Đồn Biên phòng Quảng Đức hiện quản lý 5 xã biên giới, gồm cả tuyến đất liền và tuyến biển; nơi xa nhất cách đồn khoảng 50 km. Với mã QR, người dân có thể gửi thông tin ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường về an ninh trật tự. 

“Đơn vị đã triển khai 10 hòm thư điện tử (10 điểm dán mã QR) để quần chúng nhân dân phát hiện các hoạt động bất thường hoặc là các đối tượng gây mất an ninh trật tự, trộm cắp hoặc là vi phạm pháp luật. Trên cơ sở, quần chúng nhân dân quét mã QR thông báo cho đơn vị. Trong thời gian vừa qua thì đơn vị cũng đã nhận được tin nhắn của quần chúng nhân dân, phản ảnh. Có nguồn tin triển khai được ngay nhưng cũng có nguồn tin phải xác minh”, theo Trung tá Dương Trùng Nam.

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Đồn Biên phòng Đồng Văn triển khai dán mã QR “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” và tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện kỹ năng số, sử dụng Internet an toàn.

Sau thời gian triển khai, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã tiếp nhận 39 tin báo của người dân liên quan đến an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu. Các thông tin được phân loại, xác minh và xử lý theo quy định. Kết quả bước đầu cho thấy mã QR đã bổ sung một kênh liên lạc phù hợp với đặc thù biên giới, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán và người cung cấp tin có nhu cầu được bảo mật.

Cùng với việc mở rộng kênh tiếp nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tổ chức các lớp “bình dân học vụ số” nhằm nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ. Việc sử dụng chữ ký số, giao ban trực tuyến, sinh trắc học, camera giám sát và mã QR đang từng bước được đưa vào công tác chỉ huy, điều hành và quản lý địa bàn. 

Để kênh thông tin này tiếp tục phát huy tác dụng, cùng với mở rộng điểm dán mã QR, các đơn vị cần duy trì việc hướng dẫn người dân sử dụng, bảo đảm an toàn thông tin và phản hồi, xử lý nguồn tin kịp thời. Đây cũng là cách chuyển đổi số đi vào một nhiệm vụ cụ thể, hỗ trợ người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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