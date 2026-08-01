Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị đô thị tại Bãi Cháy, Quảng Ninh

Thực hiện Nghị quyết số 1679/2025/UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phường Bãi Cháy mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai phường Bãi Cháy và Hùng Thắng trước đây. Phường có diện tích 25,39 km², hơn 11.300 hộ dân (trên 44.000 nhân khẩu) được tổ chức thành 14 khu phố và 155 tổ dân.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã ổn định tổ chức bộ máy, hoàn tất các nội dung chuyển giao và triển khai 752 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. Địa phương đã giải quyết dứt điểm 23 đơn thư kiến nghị, khiếu nại và 57 hồ sơ đất đai tồn đọng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, với vai trò là đô thị lõi, trung tâm du lịch, dịch vụ ven biển, Bãi Cháy cần cụ thể hóa định hướng của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về phát triển quốc gia biển mạnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số gắn với bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, 10.895 hồ sơ đã được tiếp nhận; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 90,92%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,56%; Chỉ số hài lòng của người dân đạt 97,87 điểm, xếp thứ 2 trong số 54 xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh. Hoạt động quản trị số cũng từng bước đi vào nền nếp với 100% cán bộ, công chức được cấp chữ ký số, toàn bộ văn bản được xử lý trên môi trường điện tử. Nền tảng du lịch thông minh đã thu hút 422 đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Công tác quản lý nhà nước đối với 6.329 cơ sở kinh doanh, dịch vụ được tăng cường, phù hợp với đặc thù của một địa bàn du lịch có lượng người và hoạt động kinh doanh biến động lớn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phường Bãi Cháy vẫn thiếu 4 công chức và 10 viên chức hưởng lương từ ngân sách trong khi khối lượng công việc lớn; Tỷ lệ hồ sơ quá hạn ở các lĩnh vực đất đai còn 24%, xây dựng 18%. Một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện chưa được phân cấp đầy đủ hoặc quy định còn thiếu đồng bộ; áp lực bảo đảm an ninh, trật tự cũng gia tăng theo đặc thù địa bàn du lịch.

Yêu cầu nâng tầm quản trị đô thị tại phường Bãi Cháy

Cùng với tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới sản phẩm, ông Quảng Ninh Cường yêu cầu địa phương phải xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh, an toàn; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở dịch vụ và chủ động giải quyết bài toán bãi đỗ xe phù hợp tầm vóc của trung tâm du lịch lớn ở phía Bắc

Ông Quản Minh Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những kết quả bước đầu của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bãi Cháy; đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền cơ sở, xử lý rõ những điểm nghẽn trong quản lý đô thị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, với vai trò là đô thị lõi, trung tâm du lịch, dịch vụ ven biển, Bãi Cháy cần cụ thể hóa định hướng của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về phát triển quốc gia biển mạnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số gắn với bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long. Cùng với tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới sản phẩm, địa phương phải xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh, an toàn; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở dịch vụ và chủ động giải quyết bài toán bãi đỗ xe phù hợp tầm vóc của trung tâm du lịch lớn ở phía Bắc.

“Các đồng chí dũng cảm thay đổi quy hoạch cũ, đề nghị quy hoạch lại từ bãi để xe ngầm, bãi để xe trên cao. Về lâu dài, Bãi Cháy dứt khoát phải có dịch vụ giao thông ngầm. Ngoài những phát triển kinh tế, du lịch thì Bãi Cháy phải đảm bảo giữ gìn môi trường, đặc biệt là những tổ chức sự kiện văn hóa phải thường xuyên, đảm bảo văn hóa truyền thống của dân tộc, phải tạo ấn tượng để du khách muốn quay lại du lịch; phải phát huy sức mạnh của doanh nghiệp và quản lý tốt về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm", ông Quản Minh Cường nói.