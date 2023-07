Từ vụ tai nạn chết người trên cao tốc: "Tuyệt đối không đi bộ vào đường cao tốc"

Như đã đưa tin, vào khoảng 13h57' ngày 16/7/2023 tại Km78+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai địa phận khu Sơn Hà, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải (loại 3.200kg) mang biển số 21C-073.58 chạy theo chiều Lào Cai đi Hà Nội đâm vào bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1979 trú tại khu Văn Phú 1, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) khi đang đi bộ trên đường, khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Hình ảnh trích xuất camera về hiện trường vụ tai nạn

Sau tai nạn xe ô tô 21C -073.58 đã rời khỏi hiện trường. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT đã phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Cẩm Khê phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhanh chóng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu hệ thống camera giám sát để truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Nơi xảy ra sự việc

Qua đó xác định ô tô BKS 21C-073.58 do ông Đinh Quang Đông (SN 1999, trú ở thôn 5, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái) điều khiển va chạm với bà Nguyễn Thị N. (SN 1979, trú ở Khu Văn Phú 1, thị trấn Cẩm Khê) đang đứng ở mép đường bên phải, giáp phần hộ lan cứng theo chiều đi của ô tô. Chị N. tử vong tại chỗ.

Công an huyện Cẩm Khê tạm giữ phương tiện gây tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Công an Phú Thọ cung cấp).

Đến chiều tối cùng ngày (16/7), nhận được thông tin ô tô do anh Đông điều khiển quay trở lại cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua nút IC6, Công an huyện Cẩm Khê đã truy đuổi và chặn được phương tiện khi đang di chuyển về hướng tỉnh Yên Bái. Công an đưa lái xe cùng phương tiện về Công an huyện Cẩm Khê để tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua vụ tai nạn giao thông trên, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ vừa khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi bộ vào đường cao tốc. Việc điều khiển các phương tiện thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô lên đường cao tốc cũng bị nghiêm cấm tuyệt đối.

Khi xảy ra tai nạn, tuyệt đối không được đưa phương tiện liên quan đến vụ tai nạn rời khỏi hiện trường; đồng thời có biện pháp cấp cứu người bị nạn, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Với trường hợp phát hiện có vụ việc tai nạn giao thông, công an yêu cầu người dân kịp thời thông tin đến cơ quan công an gần nhất về nội dung vụ việc, phối hợp cấp cứu người bị nạn. Người dân cũng cần cung cấp các tài liệu, hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn giao thông cho cơ quan công an phục vụ quá trình điều tra, giải quyết về sau.