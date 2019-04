Tước bằng lái nếu vi phạm về nồng độ cồn, nhồi nhét, chặt chém khách

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu các lực lượng liên quan lập kế hoạch bố trí lực lượng ứng trực 100% quân số dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Với các bến xe và đơn vị quản lý, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu bố trí đủ phương tiện, trong đó có xe tăng cường để khi hành khách tại bến đông phải đưa vào phục vụ, bố trí thêm các phòng- quầy bán vé, cửa đi lại tránh tình trạng quá tải, hành khách mua vé phải chờ đợi lâu.

Tại bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng 200-300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là 1.150 lượt xe/ngày (tăng khoảng 130% so với ngày thường).

Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, lượng khách đổ ra bến xe sẽ có sự tăng đột biến trong khoảng thời gian từ chiều ngày 26/4 đến hết ngày 27/4/2019. Vì thế công ty đã lên kế hoạch tăng cường 550 lượt xe khách cho các bến xe thành viên.



Cụ thể, tăng cường 115 lượt xe dịp Giỗ tổ và 250 lượt xe dịp 30/4 - 1/5 cho bến xe Giáp Bát đi chủ yếu cho các tuyến xe khách Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình…tăng cường 110 lượt xe dịp Giỗ tổ và 230 lượt xe dịp 30/4 - 1/5 cho bến xe Mỹ Đình, chủ yếu cho các tuyến xe khách Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái…tăng cường 40 lượt xe dịp Giỗ tổ và 70 lượt xe cho bến xe Gia Lâm, chủ yếu cho các tuyến xe khách Hải Phòng, Quảng Ninh…

Theo ghi nhận của phóng viên VOV trong ngày 25/4, giá cước xe khách trong dịp 30/4 và 1/5 năm nay tại bến xe, các bến xe lớn của Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm…giá vé đi các tuyến vẫn niêm yết ổn định như lâu nay. Riêng tại bến xe Gia Lâm, bảng niêm yết giá của Cty Cổ phần Xe khách Bắc Giang chạy tuyến bến xe Gia Lâm - Bắc Giang điều chỉnh tăng khoảng 10% so với trước đây.

Cảnh sát Giao thông và các lực lượng thành lập tổ công tác liên ngành, duy trì lực lượng 24/24 giờ để tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông.

Cùng với đó, ngày 25/4, Chánh Thanh tra Sở GTVT Trần Nhật Quang đã ký kế hoạch số 598 phân công từng tổ công tác, đội thanh tra địa bàn triển khai nhiệm vụ dịp 30/4 và 1/5. Theo đó, với xe khách vi phạm dịp này, đặc biệt là các lỗi chặt chém, nhồi nhét xe tài xế và nhà xe sẽ bị tước bằng, đình tài.

Thanh tra GTVT của Hà Nội được yêu cầu chủ động phối hợp với CSGT lập các chốt tuần tra quanh khu vực các bến xe, thậm chí là vào trong bến kiểm tra, xử lý xe vi phạm. Chiều qua, Chánh Thanh tra Sở GTVT Trần Nhật Quang cho biết, ông vừa ký kế hoạch số 598 phân công từng tổ công tác, đội thanh tra địa bàn triển khai nhiệm vụ dịp 30/4 và 1/5.

Theo đó, với xe khách vi phạm dịp này, đặc biệt là các lỗi chặt chém, nhồi nhét xe tài xế và nhà xe sẽ bị tước bằng, đình tài. Ông Quang cho biết, sau đợt nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, sau khi Thanh tra GTVT và các phòng nghiệp vụ đề xuất, lãnh đạo Sở GTVT đã ký quyết định từ chối phục vụ trên 100 xe khách vi phạm quy định vận tải.

CSGT tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 tới sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn và ùn tắc giao thông.

Thanh tra GTVT của Hà Nội được yêu cầu chủ động phối hợp với CSGT lập các chốt tuần tra quanh khu vực các bến xe, thậm chí là vào trong bến kiểm tra, xử lý xe vi phạm.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Theo kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc việc bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, chỉ huy điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố cũng như phối hợp với công an các quận, huyện bố trí lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc trong giờ cao điểm theo các chốt đã xác định.

Ngoài ra, Phòng CSGT chủ động bố trí lực lượng duy trì đảm bảo an ninh, trật tự không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; các khu vực công cộng, điểm vui chơi giải trí, khu du lịch, bến xe, nhà ga, các điểm đang thi công thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Những vi phạm dừng đỗ bắt khách dọc đường sẽ bị xử lý rất nặng.

Trên lĩnh vực đường bộ, các lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi, vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định, chở quá số người...

Trên lĩnh vực đường thủy nội địa, lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn thành phố cũng như kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Ngoài ra, 15 tổ công tác 141 tiếp tục phát huy hiệu quả trong phát hiện, trấn áp tội phạm, nhất là các đối tượng mang theo hung khí, vũ khí “nóng”, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.../.