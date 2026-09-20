Tuổi trẻ LLVT Quân khu 2: Gieo niềm tin, dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Lựa chọn Chủ đề "Tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 phát huy giá trị văn hoá "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng thế trận lòng dân vững chắc"; bằng ngôn ngữ, hình ảnh giàu tính nghệ thuật, tuyên truyền chính luận, phần thi của Đội thi Tuyên truyền viên trẻ Quân khu 2 đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả theo dõi tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc.

Làng Nủ - câu chuyện từ sân khấu

Tiếng mưa dồn dập. Ánh sáng sân khấu chao nghiêng. Những chiến sĩ dầm mình trong bùn đất và đôi bàn tay liên tục đào, bới tìm kiếm nạn nhân mất tích. Làng Nủ hiện lên từ những âm thanh và hình ảnh ấy qua hoạt cảnh: Vượt lũ, tìm người mất tích.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ của Đội thi Quân khu 2 gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả

Thượng úy Trình Hoàng Phương, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 19, Bộ Tham mưu Quân khu và Vi Vũ Thu Cúc, đoàn viên đơn vị kết nghĩa, cùng đảm nhiệm vai trò tuyên truyền viên. Hai giọng kể nối tiếp nhau, đưa người xem trở lại tháng 9/2024, khi trận lũ quét kinh hoàng tràn qua Làng Nủ, để lại những mất mát đau lòng.

Cùng các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Giữa khu đất rộng ngổn ngang bùn đất, cuộc tìm kiếm những người mất tích được triển khai khẩn trương.

Hoạt cảnh tái hiện lại nhiều khoảnh khắc thẫm đẫm tình người. Lời ghi chép trong cuốn "Ký ức Làng Nủ" của Sư đoàn 316, chiến sĩ Đàm Văn Sơn viết: ''Khi mắt bắt đầu nhòe và sống mũi bắt đầu cay, chúng tôi lại ghé tai nhau: Đi thôi, phải nhanh hơn một chút, cố gắng hơn nữa tìm kiếm người mất tích, lúc đó chúng tôi không suy nghĩ tới hai chữ sợ hãi, chỉ biết làm, bởi khi nhìn lên phía trên là bà con đang khóc''. Chiến sĩ Trần Văn Thuân thì viết: "Tôi và đồng đội chân lội bùn, tay bới từng nắm đất, tìm kiếm từng centimet từ sáng sớm đến chiều tà. Chúng tôi bảo nhau, nhẹ tay thôi, họ đã đau một lần rồi, mình không nỡ làm họ đau thêm lần nữa".

Từ Làng Nủ, câu chuyện trên sân khấu mở ra thông điệp dành cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2

Những lời kể mộc mạc được đưa lên sân khấu bởi chất giọng của hai tuyên truyền viên không cầu kỳ, không phô trương, nhưng đủ khiến khán phòng lắng xuống. Bởi phía sau những câu chữ mộc mạc là hình ảnh những người lính tuổi đời còn rất trẻ đã cùng nhân dân đi qua một thời khắc. Giữa câu chuyện ấy, hình ảnh lá cờ Tổ quốc bà con Làng Nủ tận tay trao tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 trở thành điểm nhấn ở phần thi. Một lá cờ giữa những mất mát, đau thương. Một món quà giản dị, nhưng chất chứa tình cảm, lòng biết ơn của người dân Làng Nủ dành cho những người lính đã ở lại bên họ trong những ngày gian khó.

Với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, đó là một kỷ niệm không phai mờ. Bởi sau mỗi cuộc tìm kiếm, cứu hộ, điều đọng lại không chỉ là những con số, những phần việc đã hoàn thành, mà còn là ánh mắt, niềm tin, những cái nắm tay thật chặt của người dân giữa lúc hoạn nạn. Từ Làng Nủ, câu chuyện trên sân khấu mở ra thông điệp: cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 sẽ luôn kề vai, sát cánh bên cạnh nhân dân; hình cảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" mãi luôn toả sáng trong lòng nhân dân.

Hai tuyên truyền viên của Đội Tuyên truyền viên trẻ Quân khu 2 làm chủ sân khấu

Tuổi trẻ viết tiếp hành trình xây dựng "thế trận lòng dân"

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 2 gắn với những chặng đường lịch sử của đất nước. Trong mỗi giai đoạn, nhiệm vụ của người lính có thể khác nhau, nhưng sự gắn bó với nhân dân vẫn luôn là điểm tựa bền vững.

Trong chiến tranh, nhân dân che chở, nuôi dưỡng và tiếp sức cho bộ đội. Những bản làng Tây Bắc từng là nơi bộ đội được dân đùm bọc, sẻ chia từng hạt gạo, manh áo. Trong hòa bình, người lính lại về với nhân dân bằng những công việc đời thường: giúp dựng nhà, làm đường, phát triển sản xuất, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông qua phần thi của tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 đã khắc hoạ những chiến công và sự hy sinh của lớp lớp các thế hệ.

Những năm qua, tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 có hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên hành quân về cơ sở làm công tác dân vận; tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những ngôi nhà nghĩa tình quân dân, nhà đại đoàn kết, “Ngôi nhà 100 đồng” được dựng lên. Những con đường được sửa chữa. Những ngày công được góp sức.

Có những việc làm sau khi bộ đội hoàn thành không để lại dấu tích lớn, nhưng người dân nhớ. Nhớ những người lính từng đến giúp mình dựng nhà; nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã cùng bà con vượt qua một mùa mưa lũ. Ở Làng Nủ cũng vậy. Người dân nhớ những ngày bộ đội không rời hiện trường, gắn bó, giúp đỡ bà con. Cán bộ, chiến sĩ nhớ những ánh mắt và cả những giọt nước mắt của bà con. “Thế trận lòng dân” vì thế không phải điều gì xa xôi. Đó là niềm tin được hình thành từ những việc làm bình dị; là tình cảm được vun đắp qua năm tháng; là sự đồng thuận của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính uỷ Quân khu 2 và Đại tá Phạm Viết Khánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng Đội thi Tuyên truyền viên trẻ Quân khu 2

Để có phần thi giàu cảm xúc, Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó Chính uỷ Sư đoàn 316, phụ trách cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 tham gia hội thi chia sẻ: Thông qua hội thi, cùng với các hoạt động xung kích của tuổi trẻ LLVT Quân khu 2: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoạt động công tác dân vận; "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", chúng tôi mong muốn truyền tải những hành động, việc làm bình dị, thiết thực nhất của cán bộ, chiến sĩ trong giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, góp phần lan toả hình cảnh cao đẹp của LLVT Quân khu 2 và toàn quân trong thời bình.

Có thể thấy, thông qua phần thi của tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 đã khắc hoạ những chiến công và sự hy sinh của lớp lớp các thế hệ. Hôm nay, tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 viết tiếp trang sử ấy bằng trách nhiệm, lòng yêu nước và những việc làm thiết thực vì nhân dân. Từ thao trường đến bản làng Tây Bắc, mỗi bước chân cán bộ, chiến sĩ, mỗi nghĩa cử sẻ chia là một lần gieo thêm niềm tin, bồi đắp nghĩa tình quân - dân. Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 nguyện đem sức trẻ dựng xây “thế trận lòng dân” vững chắc.