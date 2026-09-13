Lào Cai cất bốc 28 phần mộ liệt sĩ tại đồi Đá Vôi

Tính cả 2 phần mộ cất bốc đợt 1 vào giữa tháng 8, tổng số hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy tại khu vực đồi Đá Vôi đến thời điểm này là 30 phần mộ. Đây là nơi an táng lâm thời các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121, Sư đoàn 345 cùng một số lực lượng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979.

Hiện nay, toàn bộ hài cốt các liệt sĩ đã được di chuyển về nơi lưu giữ trang nghiêm để các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính, chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tới.

Trong đợt 2 của chiến dịch, riêng khu vực đồi Đá Vôi đến ngày 13-9 đã cất bốc được 28 phần mộ liệt sĩ.

Theo đại diện cơ quan chức năng, khu vực đồi Đá Vôi có diện tích rà soát khoảng 4.000 m², hiện các lực lượng mới đào bới được hơn 500 m² nên công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục mở rộng.

Khẳng định quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Trong chiến dịch 500 ngày đêm, chúng tôi xác định ngày nào cũng là ngày đầu tiên. Các lực lượng chức năng sẽ phải thực hiện liên tục theo kế hoạch bất kể là ngày nghỉ cũng như ngày thường, ngày mưa ngày nắng. Anh em chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra đôn đốc động viên nhắc nhở anh em trong toàn bộ chiến dịch này để tiếp tục công tác tìm kiếm trong thời gian tới”.

Di quan di cốt liệt sĩ về nhà quàn chờ truy điệu và an táng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai hiện vẫn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cựu chiến binh thu thập, đối chứng thông tin, quyết tâm rà soát kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ vị trí nào.