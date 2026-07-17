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Tuổi trẻ Quảng Ninh trao hơn 170 ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ cho thân nhân

Thứ Sáu, 17:40, 17/07/2026
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VOV.VN - Hơn 170 ảnh chân dung liệt sĩ đã được tuổi trẻ Quảng Ninh phục dựng và trao tặng thân nhân trong khuôn khổ Dự án “1.000 bức ảnh Thời hoa lửa”, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Từ những bức ảnh cũ đã phai màu, nhiều chân dung liệt sĩ được tuổi trẻ Quảng Ninh phục dựng rõ nét và trao lại cho thân nhân. Đến nay, trong khuôn khổ Dự án “1.000 bức ảnh Thời hoa lửa”, hơn 170 ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng, góp phần lưu giữ ký ức về những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). 

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Dự án “1.000 bức ảnh Thời hoa lửa”, tuổi trẻ Quảng Ninh đã phục dựng và trao tặng hơn 170 ảnh chân dung liệt sĩ cho thân nhân.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Quảng Ninh duy trì nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các mô hình “Bữa cơm tri ân”, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc phần mộ, vệ sinh công trình ghi công được tổ chức thường xuyên, góp phần gìn giữ các “địa chỉ đỏ” và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ các gia đình chính sách. Những hoạt động này được triển khai từ cơ sở, gắn với nhu cầu thực tế của từng địa bàn và từng gia đình.

Hưởng ứng Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” của Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã sưu tầm, số hóa và lan tỏa hơn 14.000 câu chuyện lịch sử trên không gian mạng. Riêng Dự án “1.000 bức ảnh Thời hoa lửa”, tuổi trẻ Quảng Ninh đã phục dựng và trao tặng hơn 170 ảnh chân dung liệt sĩ cho thân nhân. Mỗi bức ảnh được phục hồi không chỉ giúp gia đình có thêm một kỷ vật rõ nét, mà còn góp phần nối dài ký ức lịch sử trong đời sống hôm nay.

Bên cạnh hoạt động phục dựng ảnh, tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đồng hành cùng các lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cuộc thi tìm hiểu về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Vũ Văn Hiếu cũng được triển khai rộng rãi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu sâu hơn về truyền thống cách mạng của quê hương.

Anh Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết, từ tháng 6 và trong cao điểm tháng 7, nhiều hoạt động tri ân được triển khai đồng loạt tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh: “Từ tháng 6 và cao điểm trong tháng 7, chúng tôi phối hợp Cựu chiến binh triển khai chương trình nói chuyện tiếp lửa truyền thống tại 54 xã, phường, đặc khu, thu hút trên 5.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia để giáo dục chính trị tư tưởng. Tỉnh đoàn Quảng Ninh sẽ phát động chương trình thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sỹ vào tối ngày 26/7. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, dọn dẹp, chỉnh trang tại các khu nghĩa trang liệt sĩ trên toàn địa bàn”.

Từ những bức chân dung được phục dựng đến các buổi nói chuyện truyền thống, hoạt động chăm sóc nghĩa trang và thắp nến tri ân, mỗi phần việc đều góp phần đưa câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước đến gần hơn với đoàn viên, thanh thiếu nhi. Qua đó, hoạt động tri ân không chỉ diễn ra trong dịp 27/7 mà trở thành một phần thường xuyên trong công tác giáo dục truyền thống của tuổi trẻ Quảng Ninh.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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