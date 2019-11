Tuyến Metro qua Hồ Gươm tiếp tục chậm đến năm 2027, đội vốn 16.000 tỷ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH-ĐT) vừa báo cáo Chính phủ, Quốc hội về dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Theo đó, Bộ KH-ĐT đề nghị lùi thời hạn hoàn thành dự án đến năm 2027.



Theo Bộ KH-ĐT, dự án xin lùi thời gian hoàn thành vào năm 2027, đồng thời giảm từ 14 xuống 10 đoàn tàu.

Cụ thể, dự án được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2008, với quy mô xây dựng dài 11,5km. Hướng tuyến từ Khu đô thị Nam Thăng Long, theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài - Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê - Phan Đình Phùng - Hàng Giấy - Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Đào - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài - điểm cuối trên phố Huế (ngã tư giao với đường Nguyễn Du). Dự án có 7 ga ngầm và 3 ga trên cao.

Theo kế hoạch trước đây, dự án hoàn thành vào năm 2015. Tổng mức đầu tư được UBND TP Hà Nội phê duyệt lần đầu 19.555 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Chính phủ và Nhật Bản ký hiệp định vay vốn cho dự án này.

Tuyến đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo xin lùi ngày hoàn thiện tới năm 2027, tức chậm 12 năm, khi đã đội vốn tới 82%, lên đến 16.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mới đây, UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng xin phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 35.678 tỷ đồng, tăng 16.123 tỷ đồng (82%) so với ban đầu. Nguyên nhân do thay đổi quy mô đầu tư (tăng 1.801 tỷ đồng), tỷ giá tăng quy đổi (2.235 tỷ đồng), giá nguyên liệu, vật tư, nhân công, thiết bị, trượt giá (tăng 6.762 tỷ đồng), thay đổi chế độ chính sách - chi phí quản lý (tăng 5.323 tỷ đồng).

Theo kế hoạch điều chỉnh, vận tốc thiết kế chạy tàu cũng được nâng từ 90km mỗi giờ lên 120km, tốc độ vận hành tối đa các đoàn tàu trên tuyến sẽ đạt 110km ở đoạn trên cao, 80km trong hầm và 15 km một giờ khu Depot.

Cùng đó, TP Hà Nội cũng điều chỉnh giảm số lượng đoàn tàu từ 14 đoàn (56 toa tàu) xuống 10 đoàn (40 toa tàu) để vận hành các đoàn tàu phù hợp với lưu lượng hành khách dự báo, bảo đảm thời gian giãn cách, vận chuyển hành khách tiện lợi.

Thời gian qua, TP Hà Nội cũng điều chỉnh một số thông số kỹ thuật dự án so với thiết kế ban đầu được duyệt vào năm 2008 để bảo đảm an toàn chạy tàu. Do dự án phải thực hiện một loạt điều chỉnh, nên tiến độ hoàn thành được đề xuất lùi đến năm 2027.

Thời gian qua, dự án tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học với việc ga ngầm C9 được đề xuất xây dựng ven hồ Hoàn Kiếm (phía dưới đường Đinh Tiên Hoàng, cách hồ Hoàn Kiếm 10m).

Trong khi Hà Nội cho rằng vị trí xây dựng ga ngầm C9 là phương án tối ưu, một số cơ quan khác, chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc lại không đồng thuận, cho rằng vi phạm Luật Di sản văn hóa, tác động tiêu cực đến các di tích và danh lam thắng cảnh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, hiện chưa có quyết định cuối cùng về vị trí xây dựng ga ngầm C9 này./.

