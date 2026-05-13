中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tuyên Quang phấn đấu 5% hộ gia đình tham gia kinh tế số vào năm 2030

Thứ Tư, 09:20, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn, xác định đây là động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Thời gian qua, việc triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số tại Tuyên Quang đã đạt những kết quả bước đầu tích cực. Nhiều cá nhân, hộ gia đình đã chủ động, sáng tạo trong khai thác các nền tảng số để phát triển kinh tế, tiêu biểu là các mô hình sản xuất nội dung số tại các địa phương như Lâm Bình, Thanh Thủy, Đồng Văn…với hàng chục kênh YouTube, TikTok có lượng theo dõi lớn, không chỉ tạo nguồn thu nhập mới mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và sản phẩm địa phương. 

Tuy nhiên, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh Tuyên Quang hiện mới đạt khoảng 7,39% (năm 2025), còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu quốc gia. Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 5% hộ gia đình, cá nhân tại các xã, phường tham gia hoạt động kinh tế số; mỗi năm tăng thêm ít nhất 1% số hộ tham gia. 

tuyen quang phan dau 5 ho gia dinh tham gia kinh te so vao nam 2030 hinh anh 1
 Anh Hoàng Văn Minh, Giám đốc HTX Thanh niên Thượng Lâm (Lâm Bình) sử dụng mạng xã hội để quảng bá du lịch

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu chính quyền cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả; đồng thời hướng dẫn các hộ dân đăng ký và triển khai mô hình kinh tế số phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các lĩnh vực trọng tâm được xác định gồm: phát triển kinh tế nội dung số trên nền tảng mạng xã hội; đẩy mạnh thương mại điện tử, livestream bán hàng; phát triển du lịch số cộng đồng; ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp thông minh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

UBND cấp xã được giao phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, đồng thời bố trí nhân lực hỗ trợ người dân triển khai các mô hình đã đăng ký. Kết quả phát triển kinh tế số sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá, chấm điểm hằng tháng đối với Chủ tịch UBND cấp xã, làm cơ sở đánh giá năng lực lãnh đạo và kết quả chuyển đổi số tại cơ sở. 

Về cơ chế phối hợp, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng tiêu chí nhận diện hộ làm kinh tế số, hướng dẫn và nhân rộng các mô hình hiệu quả; Sở Tài chính đảm bảo nguồn lực, hướng dẫn cơ chế tài chính phục vụ chuyển đổi số; các sở, ngành như Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung phát triển kinh tế số theo từng lĩnh vực, từ nông nghiệp, thương mại đến du lịch. Cùng với đó, chế độ báo cáo định kỳ hằng quý được quy định cụ thể, yêu cầu các địa phương thống kê chi tiết số hộ tham gia, doanh thu và nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động kinh tế số, bảo đảm công tác quản lý, đánh giá sát thực tiễn. 

 

CTV Thành Tuyên/VOV.VN
Tag: Tuyên Quang hộ gia đình kinh tế số năm 2030
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tuyên Quang: Phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo phương châm “6 rõ”
Tuyên Quang: Phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo phương châm “6 rõ”

VOV.VN - Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Tuyên Quang: Phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo phương châm “6 rõ”

Tuyên Quang: Phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo phương châm “6 rõ”

VOV.VN - Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Những "nét son" sau một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở Tuyên Quang
Những "nét son" sau một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở Tuyên Quang

VOV.VN - Một năm sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Tuyên Quang, bộ máy cơ bản được kiện toàn tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt.

Những "nét son" sau một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở Tuyên Quang

Những "nét son" sau một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở Tuyên Quang

VOV.VN - Một năm sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Tuyên Quang, bộ máy cơ bản được kiện toàn tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục