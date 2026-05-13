Tuyên Quang phấn đấu 5% hộ gia đình tham gia kinh tế số vào năm 2030

Thời gian qua, việc triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số tại Tuyên Quang đã đạt những kết quả bước đầu tích cực. Nhiều cá nhân, hộ gia đình đã chủ động, sáng tạo trong khai thác các nền tảng số để phát triển kinh tế, tiêu biểu là các mô hình sản xuất nội dung số tại các địa phương như Lâm Bình, Thanh Thủy, Đồng Văn…với hàng chục kênh YouTube, TikTok có lượng theo dõi lớn, không chỉ tạo nguồn thu nhập mới mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và sản phẩm địa phương.

Tuy nhiên, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh Tuyên Quang hiện mới đạt khoảng 7,39% (năm 2025), còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu quốc gia. Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 5% hộ gia đình, cá nhân tại các xã, phường tham gia hoạt động kinh tế số; mỗi năm tăng thêm ít nhất 1% số hộ tham gia.

Anh Hoàng Văn Minh, Giám đốc HTX Thanh niên Thượng Lâm (Lâm Bình) sử dụng mạng xã hội để quảng bá du lịch

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu chính quyền cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả; đồng thời hướng dẫn các hộ dân đăng ký và triển khai mô hình kinh tế số phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các lĩnh vực trọng tâm được xác định gồm: phát triển kinh tế nội dung số trên nền tảng mạng xã hội; đẩy mạnh thương mại điện tử, livestream bán hàng; phát triển du lịch số cộng đồng; ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp thông minh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

UBND cấp xã được giao phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, đồng thời bố trí nhân lực hỗ trợ người dân triển khai các mô hình đã đăng ký. Kết quả phát triển kinh tế số sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá, chấm điểm hằng tháng đối với Chủ tịch UBND cấp xã, làm cơ sở đánh giá năng lực lãnh đạo và kết quả chuyển đổi số tại cơ sở.

Về cơ chế phối hợp, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng tiêu chí nhận diện hộ làm kinh tế số, hướng dẫn và nhân rộng các mô hình hiệu quả; Sở Tài chính đảm bảo nguồn lực, hướng dẫn cơ chế tài chính phục vụ chuyển đổi số; các sở, ngành như Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung phát triển kinh tế số theo từng lĩnh vực, từ nông nghiệp, thương mại đến du lịch. Cùng với đó, chế độ báo cáo định kỳ hằng quý được quy định cụ thể, yêu cầu các địa phương thống kê chi tiết số hộ tham gia, doanh thu và nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động kinh tế số, bảo đảm công tác quản lý, đánh giá sát thực tiễn.