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Tuyên truyền APEC 2027 phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa

Thứ Năm, 21:56, 24/09/2026
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VOV.VN - Ngày 24/9, tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hơn 100 phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền trên cả nước tham dự hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027 và chuyển đổi số báo chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về APEC và Năm APEC Việt Nam 2027; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó tập trung yêu cầu chuẩn bị nội dung, phương thức tuyên truyền chủ động, thống nhất ngay từ sớm.

tuyen truyen apec 2027 phai duoc chuan bi tu som, tu xa hinh anh 1
Gần 100 đại biểu tham gia tập huấn

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi cho biết, năm 2027, Việt Nam lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đây là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy về đầu tư, thương mại, du lịch.

Theo ông Đặng Khắc Lợi, công tác thông tin, tuyên truyền cần được triển khai chủ động, bài bản, từ sớm, từ xa, góp phần tạo sự lan tỏa và chuẩn bị tốt cho Năm APEC 2027, trong đó có Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

“Tuyên truyền về APEC 2027 được chuẩn bị bài bản, công phu, chủ động và liên tục ngay từ sớm. Không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra các sự kiện, thống nhất nhận thức nội dung, cách thức tuyên truyền APEC 2027 trong toàn hệ thống thông tin, báo chí, truyền thống. Qua đó, góp phần tổ chức công tác tuyên truyền đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời, hiệu quả”, ông Đặng Khắc Lợi cho biết.

tuyen truyen apec 2027 phai duoc chuan bi tu som, tu xa hinh anh 2
Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho biết công tác thông tin, tuyên truyền cần được triển khai chủ động, bài bản, từ sớm, từ xa.

Phiên buổi chiều, hội nghị tập trung vào chuyên đề chuyển đổi số báo chí, nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027.

Các đại biểu được trao đổi về những mô hình chuyển đổi số hiệu quả và hướng dẫn áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí, qua đó đánh giá năng lực công nghệ, nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị nguồn lực số.

Thái Bình /VOV-Tây Nguyên
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