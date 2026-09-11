Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC lần thứ 16: Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác

Phát biểu tại hội nghị, ông Tăng Thế Hùng, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, khẳng định ưu tiên của Việt Nam là bảo đảm nguồn cung năng lượng an toàn, ổn định, với chi phí hợp lý và theo hướng bền vững.

Theo Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh, chuỗi cung ứng nhiên liệu chịu nhiều sức ép và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, an ninh năng lượng cần đồng thời đáp ứng ba yêu cầu: an ninh cung ứng, khả năng cạnh tranh về giá và mục tiêu giảm phát thải.

Ông Tăng Thế Hùng, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương

Đáng chú ý, Việt Nam đề xuất APEC thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung, chia sẻ tri thức, nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực như lưu trữ năng lượng, hiện đại hóa hạ tầng điện, thu giữ và lưu trữ CO₂.

Việt Nam khẳng định tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm và đối tác tin cậy trong các sáng kiến hợp tác năng lượng APEC.

Toàn cảnh Hội nghị

Việt Nam đề xuất APEC tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường và phương pháp định giá năng lượng linh hoạt; mở rộng không gian pháp lý cho thị trường điện và cơ chế mua bán điện trực tiếp, qua đó thu hút thêm nguồn lực tư nhân đầu tư vào nguồn và lưới điện. Cùng với đó, cần tăng cường hợp tác phát triển lưới điện thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng, quản lý nhu cầu phụ tải và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.