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UBND xã Kim Anh, Hà Nội thông báo thu hồi đất thực hiện dự án

Thứ Năm, 14:30, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Kim Anh, Hà Nội vừa có thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12. (Lần 1)

Cụ thể, phạm vi giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12, tại thôn Phú Sơn, xã Kim Anh (trước đây là thôn Thanh Sơn, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn). Theo UBND xã Kim Anh, có nhiều thửa đất chưa giao được Thông báo thu hồi đất, kiểm kê kiểm đếm.

ubnd xa kim anh, ha noi thong bao thu hoi dat thuc hien du an hinh anh 1
UBND xã Kim Anh, Hà Nội thông báo thu hồi đất thực hiện dự án

UBND xã Kim Anh, Hà Nội thông tin chi tiết Thông báo số 6114/TB-UBND về việc niêm yết công khai và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12 và Thông báo số 6133/TB-UBND về việc vận động, thuyết phục người đang sử dụng đất, người có tài sản gắn liền với đất phối hợp thực hiện, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền với đất.

Hiện nay, UBND xã Kim Anh đang tiến hành bước quy trình GPMB theo quy định. Để đảm bảo quyền lợi, đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản hoặc quyền lợi liên quan khẩn trương liên hệ Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Kim Anh để phối hợp thực hiện.

Địa chỉ liên hệ trực tiếp: số 38 đường Mỹ Linh, thôn Mỹ Ninh, xã Kim Anh, hoặc gọi:

• Ông Nguyễn Thế Dương – PGĐ Ban Quản lý dự án: 0979 010 618

• Chuyên viên Dương Quang Minh: 0834 575 588

• Chuyên viên Dương Thanh Sơn: 0912 171 089

Các tổ chức, cá nhân liên quan biết thông tin này khẩn trương phối hợp thực hiện.

PV/VOV.VN
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