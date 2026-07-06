Ứng dụng robot AI nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công tại Cần Thơ

Việc đưa Robot AI vào phục vụ không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn mà còn góp phần giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng cải cách hành chính theo hướng hiện đại, thân thiện.

Thay vì phải chờ cán bộ hướng dẫn như trước, giờ đây người dân đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lai Hòa chỉ cần đến gần Robot AI, đặt câu hỏi về thủ tục cần thực hiện, sau vài thao tác, robot sẽ hướng dẫn cụ thể thành phần hồ sơ cần chuẩn bị, quy trình thực hiện và nơi tiếp nhận hồ sơ.

Ứng dụng Robot AI hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính

Đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lai Hòa, anh Đào Phước Huyền, một trong những người trực tiếp trải nghiệm mô hình này, chia sẻ: “Tôi qua đây làm giấy tờ đất. Khi lên đây thì bên hành chính công xã có con robot này hướng dẫn, thấy cũng tiện lợi, thuận lợi cho việc làm giấy tờ và hướng dẫn các thủ tục. Lúc trước, khi qua đây phải hỏi các nhân viên, chuyên viên hành chính. Bây giờ có robot rồi, tôi chỉ cần hỏi robot là được”.

Không chỉ hỗ trợ người dân, Robot AI còn trở thành "trợ lý" đắc lực của cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Nếu trước đây, mỗi ngày cán bộ phải dành nhiều thời gian hướng dẫn từng người dân về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết thì nay những công việc mang tính lặp lại đã được Robot AI đảm nhiệm. Nhờ đó, cán bộ có điều kiện, thời gian tập trung xử lý chuyên môn, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Robot AI được xã Lai Hòa ứng dụng

Bà Nguyễn Thị Doan, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lai Hòa, phụ trách lĩnh vực hộ tịch và chứng thực, cho biết: “khi ưng dụng robot này hướng dẫn cho người dân thì làm giảm bớt được thời gian hướng dẫn thủ tục cho người dân, giúp cho mình tập trung vào xử lý công việc chuyên môn, giải quyết nhanh hồ sơ và sớm trả kết, giúp hiệu quả cao hơn. Có robot hỗ trợ thì có thể là giảm bớt được thời gian từ 60 đến 70% công việc hướng dẫn của mình”.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện qua những con số rất tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lai Hòa đã tiếp nhận hơn 3.600 hồ sơ, trong đó gần 100% hồ sơ được nộp trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần tuyệt đối. Đây là kết quả của quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và không ngừng đổi mới phương thức phục vụ người dân của địa phương. Ông Võ Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lai Hòa, thông tin thêm: ”Khi người dân được tiếp cận thì người dân hiểu rõ hơn về các thủ tục hành chính. Hiện nay, đa số người dân thực hiện hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến quốc gia”.

Người dân lấy số thứ tự làm thủ tục hành chính

Bên cạnh Robot AI, nhiều mô hình cải cách hành chính khác tại xã Lai Hòa cũng đang phát huy hiệu quả, như hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, lấy số thứ tự tự động qua Zalo Official Account của UBND xã và trình chiếu video hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Lai Hòa đã tổ chức 42 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 1.250 lượt người tham dự, giúp người dân từng bước làm quen với dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều nền tảng số khác. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Rất đông người dân đến làm tục hành chính tại xã Lai Hòa

Để tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình này trong thời gian tới, xã Lai Hòa xác định chuyển đổi số vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Trần Trí Vân, Chủ tịch UBND xã Lai Hòa, cho biết: “Thời gian tới, xã Lai Hòa sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, tập trung cho ba trụ cột là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Trong đó sẽ nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng các mô hình chuyển đổi số thật thiết thực, hiệu quả, góp phần phục vụ tốt công tác quản trị địa phương và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giúp xã Lai Hòa phát triển nhanh và bền vững”.

Có thể thấy, khi công nghệ được ứng dụng đúng lúc, đúng nhu cầu, mỗi thủ tục hành chính được rút ngắn, người dân giảm thời gian và chi phí đi lại, còn cán bộ có thêm điều kiện để tập trung nâng cao chất lượng phục vụ. Những đổi mới tại xã Lai Hòa đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, gần dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.