Ủy ban ATGT đề nghị cấm lái ôtô, dừng đỗ xe trong trường học

Trước các vụ việc tai nạn giao thông xảy ra tại một số trường học, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công văn gửi các Bộ, ban, ngành, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố cần tăng cường các biện pháp đảm bảo tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên, người dân.

Trước đó, ngày 19/4 vừa qua, cô giáo Nguyễn Thị Hương đã vi phạm qui định an toàn giao thông, điều khiển lùi xe ô tô trong sân trường Tiểu học Vân Hồ, bản Pó Nhàng 1, xã Vân hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La khiến 1 em học sinh tử vong, 1 em học sinh khác bị thương. Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La phối hợp với các cơ quan chức năng để khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các cá nhân đã vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và gây ra vụ tai nạn vừa nêu.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng các trường học. Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ban hành quy định hướng dẫn chung về đảm bảo an toàn giao thông nội bộ tại khu vực trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Bãi xe trong sân trường. (Ảnh: Tiền Phong)

Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, bố trí đầy đủ biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo và tổ chức giao thông an toàn trên các tuyến đường đi qua khu vực có trường học, đặc biệt là trong phạm vi 500 m tính từ cổng các trường học. Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát và tổ chức giao thông tại các trường học từ bậc mầm non đến phổ thông trung học cho phù hợp, để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên và người dân nói chung../.

