Va chạm xe máy, hai người nguy kịch

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 7/4, hai người đàn ông (khoảng 40 tuổi) chở nhau trên xe máy biển số 85G5-11xx lưu thông trên đường Quang Trung, hướng từ đường Tân Sơn về Ngã 6 Gò Vấp.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến trước nhà số 1020 Quang Trung, thuộc phường An Hội Tây, xe máy trên bất ngờ va chạm với một xe máy khác đang lưu thông cùng chiều và vượt xe buýt đang di chuyển trên đường.

Vụ va chạm khiến cả hai xe máy ngã xuống đường. Hai người đàn ông bị thương, được người đi đường hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an phường An Hội Tây phối hợp lực lượng CSGT Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, trích xuất camera điều tra nguyên nhân vụ việc.

Clip vụ việc.