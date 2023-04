Vì sao Bộ GTVT phải xin hoãn khánh thành một dự án cao tốc Bắc-Nam?

VOV.VN - Do đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết trên tuyến cao tốc Bắc-Nam chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác cũng như thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân, do đó, Bộ GTVT có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để lùi thời gian khánh thành dự án này sang ngày 19/5.