Vì sao vẫn phải "đạp thốc ga" khi kiểm định khí thải ô tô động cơ diesel?

Chưa thể thay thế phương pháp "đạp thốc ga" khi đăng kiểm

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Hà Nội liên quan đến phương pháp kiểm định khí thải đối với ô tô sử dụng động cơ diesel bằng thao tác đạp nhanh chân ga trong thời gian ngắn, thường được gọi là "đạp thốc ga".

Bộ Xây dựng cho biết, tiếp tục chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát quy trình kiểm tra khí thải diesel theo hướng an toàn, minh bạch, dễ thực hiện.

Theo phản ánh của cử tri, phương pháp này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến động cơ, hệ thống truyền động của phương tiện, gây tâm lý bất an cho chủ xe khi đưa phương tiện đi đăng kiểm. Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu thay thế bằng các phương pháp, thiết bị hiện đại hơn.

Bộ Xây dựng cho biết chia sẻ với những băn khoăn của người dân về nguy cơ ảnh hưởng đến động cơ và tài sản trong quá trình kiểm tra khí thải xe diesel. Theo Bộ, việc kiểm định phải được các cơ quan quản lý và cơ sở đăng kiểm thực hiện nghiêm túc, thận trọng, bảo đảm an toàn cho phương tiện.

Theo Bộ Xây dựng, phương pháp đang áp dụng là đo độ khói theo chu trình gia tốc tự do. Đây không phải là phương pháp mới mà đã được sử dụng nhiều năm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới tại Việt Nam, đồng thời vẫn được nhiều quốc gia áp dụng để phát hiện các phương tiện diesel có mức phát thải khói bất thường.

Bộ Xây dựng giải thích, thao tác thường được gọi là "đạp ga trong 1 giây" cần được hiểu đúng. Trong quá trình kiểm tra, xe đứng yên, hộp số ở vị trí trung gian hoặc vị trí đỗ nên hệ thống truyền lực không truyền công suất tới bánh xe. Đăng kiểm viên chỉ đưa nhanh bàn đạp ga đến hết hành trình trong thời gian ngắn để thiết bị lấy mẫu khí thải, sau đó phải nhả ga ngay.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh: "Việc tạo chế độ gia tốc ngắn là cần thiết để phát hiện mức khói lớn nhất có thể phát sinh từ động cơ diesel. Nếu chỉ tăng ga chậm hoặc tăng một phần, kết quả đo có thể không phản ánh đúng tình trạng phát thải của phương tiện, nhất là đối với các xe có hệ thống nhiên liệu, kim phun, tăng áp hoặc quá trình cháy không bảo đảm. Vì vậy, trong điều kiện hiện nay, chưa có đủ cơ sở để thay thế ngay phương pháp này bằng một phương pháp khác."

Không kiểm định máy móc, phải dừng nếu xe có nguy cơ hư hỏng

Theo Bộ Xây dựng, phản ánh của cử tri cũng xuất phát từ thực tế khi các phương tiện sử dụng động cơ diesel hiện nay rất đa dạng về niên hạn, công nghệ, tình trạng kỹ thuật và chế độ bảo dưỡng. Vì vậy, quá trình kiểm tra khí thải không được thực hiện một cách máy móc.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện quy trình kiểm định xe cơ giới.

Trước khi tiến hành đo khí thải, cơ sở đăng kiểm phải kiểm tra sơ bộ tình trạng động cơ, dầu bôi trơn, nước làm mát, hiện tượng rò rỉ, tiếng kêu, rung động cũng như các dấu hiệu bất thường khác.

Đối với những phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc có nguy cơ xảy ra hư hỏng, đăng kiểm viên phải dừng việc kiểm tra và hướng dẫn chủ xe bảo dưỡng, sửa chữa trước khi tiếp tục thực hiện kiểm định.

Bộ Xây dựng cũng cho biết đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở đăng kiểm; yêu cầu đăng kiểm viên thực hiện đúng quy trình, đúng thao tác, không gây phiền hà cho người dân, đồng thời không yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết một cách hình thức hoặc làm phát sinh tâm lý lo ngại không cần thiết.

Sẽ nghiên cứu áp dụng công nghệ kiểm định hiện đại

Đối với kiến nghị thay thế phương pháp hiện nay bằng các thiết bị, công nghệ hiện đại hơn, Bộ Xây dựng cho biết thống nhất về chủ trương tiếp tục đổi mới công nghệ kiểm định.

Theo Bộ, một số phương pháp như khai thác dữ liệu chẩn đoán của xe, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải hoặc sử dụng các thiết bị đo chuyên dụng hiện đại có nhiều ưu điểm, đặc biệt đối với các dòng xe diesel thế hệ mới.

Tuy nhiên, việc áp dụng đồng bộ cần có lộ trình phù hợp do đội xe đang lưu hành có nhiều chủng loại, nhiều đời xe với mức độ trang bị công nghệ khác nhau. Đồng thời, việc chuyển đổi cũng đòi hỏi phải chuẩn bị hệ thống thiết bị, cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực và các quy định kỹ thuật tương ứng.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát quy trình kiểm tra khí thải diesel theo hướng an toàn, minh bạch, dễ thực hiện; tăng cường trách nhiệm của các cơ sở đăng kiểm; đồng thời nghiên cứu phân loại phương pháp kiểm tra phù hợp với từng nhóm phương tiện, từng thế hệ công nghệ và từng bước ứng dụng các phương pháp kiểm định hiện đại khi đủ điều kiện.

Theo Bộ Xây dựng, mục tiêu trước mắt là vừa kiểm soát chặt chẽ khí thải để bảo vệ môi trường, vừa bảo đảm an toàn cho phương tiện và quyền lợi chính đáng của người dân.