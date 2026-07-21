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Vụ cháy xe khách 7 người tử vong: Xe sản xuất năm 2026, hạn kiểm định còn 2 năm

Thứ Ba, 14:39, 21/07/2026
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VOV.VN - Chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-447.02 bốc cháy sau tai nạn trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương được xác định là phương tiện mới sản xuất năm 2026, còn thời hạn kiểm định lần đầu đến tháng 1/2028.

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương xảy ra rạng sáng 21/7 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, thông tin từ hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy xe khách biển kiểm soát 50E-447.02 vẫn còn thời hạn kiểm định.

vu chay xe khach 7 nguoi tu vong xe san xuat nam 2026, han kiem dinh con 2 nam hinh anh 1
Hiện trường vụ cháy xe làm 7 người tử vong thương tâm.

Theo dữ liệu đăng kiểm, phương tiện do Công ty TNHH TMDV Vận tải Năm Lu đứng tên chủ sở hữu, có địa chỉ tại phường Tân Sơn, TP.HCM. Xe được sản xuất tại Việt Nam năm 2026, là xe khách giường nằm 24 chỗ.

Phương tiện được đăng ký lần đầu ngày 28/1/2026 và có thời hạn kiểm định đến ngày 27/1/2028. Xe sử dụng động cơ diesel có dung tích xi lanh 10.979 cm³, công suất cực đại 301 kW tại 1.900 vòng/phút.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh H. (SN 1985, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách biển kiểm soát 50E-447.02 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng hơn 2h ngày 21/7, khi di chuyển đến Km1839, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, xe khách xảy ra va chạm với ta luy bên phải đường, sau đó tiếp tục đâm vào một ta luy khác và dừng lại.

vu chay xe khach 7 nguoi tu vong xe san xuat nam 2026, han kiem dinh con 2 nam hinh anh 2
Thông tin từ hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy xe khách biển kiểm soát 50E-447.02 vẫn còn thời hạn kiểm định.

Sau cú va chạm, ngọn lửa bùng phát từ khu vực gầm xe rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ phương tiện. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tại hiện trường và 5 người khác bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Đồng Nai cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy, cứu nạn, đưa các nạn nhân ra khỏi xe, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Phi Long/VOV.VN
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