Việt Nam áp dụng miễn trừ slot cho các hãng bay bị ảnh hưởng chiến sự

Thứ Tư, 09:15, 13/05/2026
VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam áp dụng cơ chế miễn trừ slot cho các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông từ 28/2 đến 30/6/2026, nhằm hỗ trợ hãng hàng không giảm áp lực khai thác khi giá nhiên liệu Jet A-1 duy trì ở mức cao.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các hãng hàng không khai thác đi, đến Việt Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các cảng hàng không, sân bay về việc áp dụng chính sách miễn trừ slot và điều chỉnh thời gian áp dụng độ dài tối thiểu của chuỗi slot do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Máy bay của hãng hàng không Qatar Airways tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (ảnh: Phan Công).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc triển khai cơ chế miễn trừ được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, đề xuất của các hãng hàng không, khuyến nghị của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) ngày 1/4/2026 về cơ chế “không sử dụng slot có lý do chính đáng”, cùng ý kiến của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Cụ thể, đối với các hãng hàng không Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways, các slot được trả lại do không sử dụng hoặc sử dụng không đúng trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến 28/3/2026 sẽ vẫn được xem là sử dụng đúng khi tính toán điều kiện giữ slot lịch sử cho lịch bay mùa đông 2026/2027.

Đối với các slot đã được xác nhận tính đến thời điểm cơ sở tính slot lịch sử nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng trong thời gian từ ngày 29/3 đến 30/6/2026, các hãng hàng không cũng được xem là đã sử dụng đúng khi giám sát thu hồi chuỗi slot trong lịch bay mùa hè 2026 và khi tính slot lịch sử cho lịch bay mùa hè 2027.

Ngoài ra, với các hãng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài khác, những slot trong giai đoạn từ ngày 29/3 đến 30/6/2026 nếu được trả lại trước ngày 15/5/2026 cũng sẽ được coi là sử dụng đúng khi xem xét thu hồi chuỗi slot và tính toán slot lịch sử.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sau ngày 30/6/2026, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến xung đột tại Trung Đông cũng như biến động giá nhiên liệu Jet A-1 để nghiên cứu, đánh giá khả năng kéo dài thời gian áp dụng cơ chế miễn trừ.

Bên cạnh chính sách miễn trừ slot, Cục Hàng không Việt Nam cũng điều chỉnh thời gian áp dụng độ dài tối thiểu của chuỗi slot xuống còn 5 tuần theo quy định tại Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT. Đồng thời, thời điểm áp dụng quy định độ dài tối thiểu của chuỗi slot là 10 tuần sẽ được lùi đến lịch bay mùa đông năm 2027.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hàng không trong bối cảnh giá nhiên liệu Jet A-1 biến động mạnh do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý chuyên ngành, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp các hãng hàng không giảm bớt áp lực chi phí và duy trì hoạt động khai thác.

Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam nhận định ngành hàng không vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn khi giá nhiên liệu bay duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đáng chú ý, nhiên liệu hàng không hiện không thuộc danh mục xăng dầu thực hiện bình ổn giá và không được hỗ trợ từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

“Trong bối cảnh còn nhiều thách thức, các hãng hàng không cần tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan có thẩm quyền nhằm duy trì ổn định hoạt động khai thác, bảo đảm kết nối và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”, đại diện Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Phi Long/VOV.VN
Sân bay Thành Sơn sẽ là cảng hàng không quốc nội dùng chung quân sự, dân dụng
VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch Cảng Hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch sân bay Thành Sơn sẽ là cảng hàng không dùng chung dân dụng và quân sự, dự kiến đạt công suất 3 triệu khách/năm vào 2050.

Hàng không siết an toàn, yêu cầu hỗ trợ hành khách trước làn sóng hủy chuyến

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động xây dựng phương án hỗ trợ hành khách trước tình trạng thay đổi lịch bay, hủy chuyến gia tăng, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông diễn biến phức tạp và giá nhiên liệu hàng không biến động mạnh.

Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu bay, kiến nghị giải pháp khẩn

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu, hỗ trợ các hãng hàng không duy trì hoạt động khai thác trong thời gian tới.

