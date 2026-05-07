Sân bay Thành Sơn sẽ là cảng hàng không quốc nội dùng chung quân sự, dân dụng

Theo quy hoạch được phê duyệt, Cảng Hàng không Thành Sơn nằm tại phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa, có chức năng là cảng hàng không quốc nội, sử dụng chung cho mục đích dân dụng và quân sự.

Trong giai đoạn 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp sân bay với công suất khoảng 1,5 triệu hành khách mỗi năm. Các loại tàu bay khai thác gồm Airbus A319, A320, A321, Boeing B737 và các dòng máy bay tương đương.

Đến năm 2050, Cảng Hàng không Thành Sơn được định hướng nâng công suất khai thác lên khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm.

Quy hoạch cũng bao gồm hệ thống công trình khu bay như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay; các công trình bảo đảm hoạt động bay; hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung; công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không cùng các hạng mục bảo đảm an ninh hàng không, khẩn nguy cứu nạn.

Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu sử dụng đất của cảng hàng không trong giai đoạn 2021-2030 khoảng 2.115,49 ha, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 2.094,49 ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định.

Cùng với đó, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng cũng như quy hoạch địa phương nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy hoạch liên quan.

Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu tiếp tục rà soát số liệu, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để cập nhật, điều chỉnh khi cần thiết.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thực hiện các thủ tục phê duyệt hồ sơ quy hoạch Cảng Hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc phê duyệt quy hoạch Cảng Hàng không Thành Sơn là cần thiết nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không dân dụng và quân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và phù hợp với định hướng phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia.