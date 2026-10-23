Việt Nam nghiên cứu thành công vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ mới

Ngày 23/10, Hội Y học dự phòng Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Y học dự phòng năm 2026 nhân Kỷ niệm 65 năm ngành thành lập Hội Y học dự phòng Việt Nam (1961-2026).

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam, trải qua 65 năm, Hội Y học dự phòng Việt Nam đã không ngừng phát triển về tổ chức, hội viên, hoạt động khoa học, đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Đáng chú ý, các hội nghị khoa học của Hội đã trở thành diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học và hệ thống y tế dự phòng trao đổi bằng chứng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cho thực tiễn.

“Công tác dự phòng sau sáp nhập, bao gồm tiêm chủng và quản lý bệnh không lây nhiễm, là những nội dung đang được chú trọng. Việc tiếp cận công nghệ phòng bệnh mới, các chế phẩm sinh học, vaccine công nghệ mới và xét nghiệm dự phòng cũng là những hướng được quan tâm”, ông Lân cho biết.

Với chủ đề "Vì sức khỏe cộng đồng trong kỷ nguyên mới", hội thảo hướng tới yêu cầu cụ thể, đó là làm thế nào để những tiến bộ khoa học, những chính sách mới thực sự giúp người dân được phòng bệnh tốt hơn, được phát hiện nguy cơ sớm hơn và được tiếp cận dịch vụ phù hợp ngay tại cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận đóng góp của Hội và các viện đầu ngành vệ sinh dịch tễ trong phòng bệnh, kiểm soát dịch. Trong đó, Chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần bảo vệ hàng chục triệu người trong nhiều thập niên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng nhấn mạnh y học dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng trong bảo vệ sức khỏe người dân. Ông đề nghị sử dụng hiệu quả dữ liệu khám sức khỏe cộng đồng để phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và mô hình bệnh tật, từ đó chủ động triển khai các giải pháp phù hợp.

Tại Hội nghị các báo cáo khoa học đã đề cập kết quả nghiên cứu vaccine viêm não Nhật Bản trên tế bào Vero tại Việt Nam, cùng hướng tiếp cận công nghệ sản xuất vaccine thế hệ mới. Vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ 2 do Công ty Vaccine và sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế) nghiên cứu, sản xuất. Vaccine đã được đánh giá tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch trên người và xác định liều tối ưu ở trẻ khỏe mạnh từ 9-24 tháng tuổi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine được dung nạp tốt, tạo đáp ứng miễn dịch cao. Đơn vị nghiên cứu đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành.

Viêm não Nhật Bản là bệnh diễn biến cấp tính, có tỷ lệ tử vong cao, gây tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương và có thể để lại di chứng vận động. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi. Việt Nam đã sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản từ năm 1992 và đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 1997.

Theo các báo cáo tại hội nghị, những năm gần đây, nhiều loại vaccine đã được sử dụng tại Việt Nam để phòng ung thư cổ tử cung, sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, phế cầu, não mô cầu… Cùng với đó, các nhà khoa học trong nước đang tiếp cận công nghệ sản xuất vaccine mới.