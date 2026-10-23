Mỹ siết chặt kiểm soát hành khách quốc tế nhằm ngăn ngừa dịch Ebola

Quy định mới được nêu trong một bản ghi nhớ của CDC, yêu cầu hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Mỹ phải khai báo và xác nhận lịch sử đi lại liên quan đến Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 21 ngày trước khi nhập cảnh.

Trước đó, CDC đã áp dụng quy định cấm những người từng có mặt tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 21 ngày trước khi khởi hành lên các chuyến bay thương mại đến Mỹ. Biện pháp này áp dụng cả đối với công dân và người mang quốc tịch Mỹ.

Động thái mới cho thấy, Washington đang tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế tại cửa ngõ hàng không quốc tế nhằm hạn chế nguy cơ virus Ebola xâm nhập và lây lan tại Mỹ.

Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó. Ảnh: Reuters

Theo số liệu mới nhất ngày 22/10, dịch Ebola tại châu Phi vẫn diễn biến nghiêm trọng. Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 9.704 ca mắc và 4.687 trường hợp tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 48%. Các ca bệnh liên quan cũng xuất hiện tại Kenya và Nigeria, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lây lan xuyên biên giới.

Trước tình hình này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng chính quyền các nước đang đẩy mạnh xét nghiệm, truy vết người tiếp xúc, cách ly bệnh nhân và tăng cường giám sát y tế tại các cửa khẩu. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn do tình hình an ninh bất ổn, hệ thống y tế hạn chế và chưa có vaccine được cấp phép dành riêng cho chủng virus Bundibugyo gây ra đợt bùng phát hiện nay.