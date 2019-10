Vĩnh Long đầu tư gần 200 tỷ đồng để lắp 114 Camera an ninh

Với số vốn này Vĩnh Long sẽ lắp đặt 4 Camera cố định, 67 camera giám sát an ninh trật tự, 47 camera xử lý vi phạm giao thông đường bộ. Ngoài ra, tỉnh còn xây dựng 3 Trung tâm để quản lý điều hành hệ thống đặt tại Công an tỉnh, Phòng CSGT tỉnh và Công an TP.Vĩnh Long. Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2019-2023.

Khi hoàn thành, hệ thống sẽ nâng cao năng lực kiểm soát tình hình giao thông, an ninh trật tự nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp điều tra xử lý tội phạm.

Camera an ninh do công an Xã Long Phú, huyện Tam Bình vận hành hiện nay.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cho biết, trình tự thủ tục, khi tiến hành đầu tư sẽ có khái toán, lập hội đồng thẩm định đầu tư để xem xét. Việc kiểm tra giám sát cũng sẽ được thực nghiêm túc để phát huy hiệu quả dự án.

Trước đây, Chính quyền các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long cũng đã vận động người dân địa phương lắp đặt được hơn 6.100 camera đặt ở khắp nơi trong tỉnh. Nhờ có hệ thống camera này đã giúp cho công an các địa phương phá được nhiều vụ án quan trọng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, được người dân địa phương đồng tình ủng hộ.

Anh Nguyễn Quốc Khánh một người dân ở xã Long Phú, huyện Tam Bình cho biết: “Xã vận động đóng góp lắp đặt camera trên địa bàn ấp Phú Xuân A. Mô hình này tôi thấy rất tốt để bảo vệ tài sản cho mỗi người và có hiệu quả nên tôi đóng góp”./.