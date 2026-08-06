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Vĩnh Long triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Thứ Năm, 08:23, 06/08/2026
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VOV.VN - Vĩnh Long triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đẩy mạnh liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh, xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe số thống nhất, hướng tới mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tỉnh Vĩnh Long hiện đang triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua việc liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Đây là chiến dịch nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

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Hiện nay phần lớn người dân Vĩnh Long đến khám chữa bệnh bằng CCCD

Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, từ các sở, ngành cấp tỉnh đến UBND các xã, phường. Mục tiêu là kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe liên quan từ tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Qua đó từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất, phục vụ công tác quản lý, điều hành của ngành y tế trên nền tảng số.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh kết nối, đồng bộ dữ liệu để tạo lập, kích hoạt và đưa vào sử dụng hiệu quả Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, phấn đấu mỗi người dân trên địa bàn đều có một sổ sức khỏe điện tử phục vụ việc theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe cá nhân.

Theo phân công, Sở Y tế là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức triển khai toàn diện chiến dịch. Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo quy định, thu thập, cập nhật và ký số dữ liệu trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; đồng thời thực hiện liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh, kể cả đối với người không tham gia bảo hiểm y tế.

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Người dân Vĩnh Long thanh toán tiền viện phí không dùng tiền mặt

Sở Y tế cũng có trách nhiệm bảo đảm 100% cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký tài khoản trên Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời được cấp tài khoản sử dụng và tài khoản liên thông trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Kết quả thực hiện sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an cấp xã phối hợp với ngành y tế xác minh, làm sạch dữ liệu dân cư, hỗ trợ người dân tạo lập, kích hoạt tài khoản VNeID và hướng dẫn cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu y tế.

Đối với UBND các xã, phường thành lập tổ công tác, bố trí nhân lực, kinh phí và hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc thu thập, cập nhật dữ liệu tại các trạm y tế. Đồng thời phát huy vai trò của tổ công tác Đề án 06 cấp xã theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để sử dụng sổ sức khỏe điện tử.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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