VOV thúc đẩy hợp tác với các đài phát thanh - truyền hình Serbia, Croatia

Đài Phát thanh - Truyền hình Serbia có truyền thống 102 năm và Đài Phát thanh - Truyền hình Croatia có truyền thống 100 năm hình thành và phát triển. Đây là hai trong số các đài phát thanh - truyền hình công trong lịch sử có nhiều thành công của khu vực Balkan nói riêng và châu Âu nói chung, ngày nay đang có nhiều hình thức đổi mới và chuyển đổi số để đáp ứng công chúng nói chung, đặc biệt là công chúng trẻ.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam làm việc với lãnh đạo Đài Radio Belgrade

Trong buổi làm việc với Đài Phát thanh Belgrade, thành viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Serbia, ngày 29/6, trao đổi với đoàn, bà Zorana Bojičić, Giám đốc Đài Phát thanh Belgrade, thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Serbia cho biết: Đài hiện có 4 kênh phát thanh quốc gia tập trung vào các lĩnh vực như thời sự, tin tức, văn hóa, thanh thiếu niên, âm nhạc, kịch truyền thanh. Các kênh phát thanh của Đài hiện được công chúng Serbia yêu thích. Tuy nhiên, một bộ phận lớn người dân, đặc biệt là thanh niên hiện theo dõi thông tin qua mạng xã hội và nền tảng số, vì vậy bộ phận phát thanh của Đài Serbia đã có nhiều cách thức để đưa nội dung lên mạng xã hội và nền tảng số.

Đặc biệt là Đài đã xây dựng đội ngũ nhân sự thành ê-kíp mạnh gồm tổ chức sản xuất, host, kỹ thuật viên để sản xuất podcast vừa phục vụ phát thanh, vừa đưa lên các kênh truyền hình và đặc biệt là tiếp cận thính giả trẻ trên nền tảng số. Các nội dung của các kênh này gồm các vấn đề gần gũi, thiết thực với người dân như giáo dục, sức khỏe, gia đình… Các vấn đề chính trị cũng được sản xuất nhưng với cách nhìn mới mẻ, thực tế hơn.

Lãnh đạo VOV tặng tranh sơn mài của hoạ sĩ Trương Đình Dung cho bà Zorana Bojicic, giám đốc Đài Radio Belgrade, Serbia

Việc tương tác với công chúng được quan tâm nhiều hơn để thu hút sự quan tâm của họ và tạo điều kiện để công chúng tham gia vào sản xuất nội dung. Chính việc chuyển đổi này đã khiến Đài Phát thanh Belgrade có những thành công quan trọng, giúp khẳng định vị trí của mình trước những cạnh tranh ngày càng khốc liệt với mạng xã hội và các đài thương mại ở nước này.

Buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Croatia (HRT) chiều ngày 1/7, ông Robert Šveb, Tổng Giám đốc Đài cho biết, Đài Phát thanh và Truyền hình Croatia là một trong những đài đang có nhiều đổi mới tại khu vực châu Âu. Riêng trong lĩnh vực phát thanh, Đài có 4 kênh quốc gia và 8 kênh tại các khu vực phát sóng hằng ngày, trong đó kênh HRT1 - kênh tin tức, thời sự và HR2 - kênh văn hóa, thể thao và Kênh Tiếng nói Croatia (đối ngoại) là những kênh hiện đang thu hút mạnh mẽ công chúng.

Với thế mạnh kết hợp cả phát thanh, truyền hình và nền tảng số, các kênh phát thanh của Croatia có nội dung phong phú và gần gũi với công chúng. Các nội dung của các kênh phát thanh đều được đăng tải trên nền tảng số phục vụ đối tượng công chúng trẻ, đặc biệt kênh HR2 là kênh thu hút được lượng công chúng trên nền tảng số nhiều nhất bởi các thông tin trên kênh này có nội dung vừa gần gũi, thiết thực gắn chặt với đời sống người dân nhưng hình thức lại rất mới mẻ, hấp dẫn. Các nội dung của HR2 được livestream để đăng tải trên nền tảng podcast tiếp cận công chúng số.

Lãnh đạo VOV tặng tranh sơn mài của hoạ sĩ Trương Đình Dung cho ông Robert Sveb, Tổng Giám đốc Đài PT-TH Croatia

Tại buổi làm việc với 2 Đài Phát thanh - Truyền hình Serbia và Croatia, Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam và khẳng định, sau khi trở thành đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang có chiến lược đổi mới toàn diện cả nội dung, hình thức và phương thức quản trị đáp ứng yêu cầu mới. Đài Tiếng nói Việt Nam đang có nhiều nỗ lực đổi mới để khẳng định vai trò của cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam, trong đó có nhiều nội dung đã đăng tải lên podcast tiếp cận công chúng số trong đó trọng tâm là công chúng trẻ. Nhưng để thành công hơn nữa, Đài đang tìm kiếm kinh nghiệm chuyển đổi số từ Đài Phát thanh - Truyền hình các nước và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nội dung, công nghệ.

Qua trao đổi với đoàn, lãnh đạo hai Đài Serbia và Croatia đều đánh giá cao những thành công của Đài Tiếng nói Việt Nam và khẳng định tiềm năng hợp tác với Đài Tiếng nói Việt Nam là rất lớn; trong đó nổi bật nhất là việc trao đổi tin, bài về kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, quản trị công, các phóng sự, phóng sự tài liệu về lịch sử, về du lịch của nhau, các chương trình âm nhạc và âm nhạc dân tộc… Việc hợp tác không chỉ giúp các Đài có thêm nội dung mà quan trọng để người dân các nước khu vực Balkan hiểu thêm về Việt Nam và ngược lại, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác ngoại giao và phát triển du lịch. Các bên cũng khẳng định ngoài hợp tác về nội dung, các bên có thể trao đổi phóng viên, kỹ thuật viên để đào tạo và thực hiện các chương trình hợp tác sản xuất nội dung.

Các Đài đều mong muốn được sớm ký kết các văn bản hợp tác truyền thông chính thức với Đài Tiếng nói Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian xúc tiến ký kết các văn bản hợp tác, việc trao đổi tin, bài, chương trình để phát trên phát thanh và chia sẻ trên nền tảng số sẽ được thực hiện như tiền đề cho việc hợp tác lâu dài và hiệu quả.

Radio Belgrade là đài phát thanh công cộng quốc gia của Serbia, thuộc hệ thống Radio Television of Serbia (RTS) và do Chính phủ Serbia quản lý. Đài có lịch sử lâu đời, bắt đầu phát sóng từ 24/3/1929, kế thừa tiền thân Radio Beograd–Rakovica (1924). Hiện đài vận hành 4 kênh chính cùng kho tư liệu âm thanh quý giá gồm hàng trăm nghìn bản ghi. Radio Belgrade giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa – xã hội Serbia, được xem là “ngôi đền của văn hóa, thông tin và ngôn ngữ chuẩn mực”. Đài có khoảng 24 nhân viên theo dữ liệu doanh nghiệp. Datanyze +1

HRT là đài phát thanh – truyền hình quốc gia của Croatia, trực thuộc Chính phủ Croatia và được thành lập ngày 15/5/1926 (Radio Zagreb – tiền thân của HRT). HRT vận hành hệ thống gồm 4 kênh truyền hình, 3 kênh phát thanh quốc gia, các đài địa phương và nền tảng số HRTi. Với hơn 100 năm hoạt động, HRT đóng vai trò trung tâm trong đời sống truyền thông Croatia, bảo tồn di sản văn hóa và cung cấp dịch vụ công độc lập theo luật định. HRT cũng sở hữu các dàn nhạc giao hưởng, jazz, tamburitza và hợp xướng chuyên nghiệp.