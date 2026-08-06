Cụ thể, nạn nhân L.T.N.H. (sinh năm 1988) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngạt khói. Hiện người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, đang được hỗ trợ thở oxy dòng cao (HFNC) và theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Hai nạn nhân còn lại là ông N.T.T. (sinh năm 1986) và cháu N.H.T.A. (sinh năm 2014) đã ngừng tim, ngừng thở trước khi nhập viện do ngạt khói và bỏng đường hô hấp.

Vụ cháy làm 2 cha con tử vong: Nạn nhân còn lại giờ ra sao? Nạn nhân đang được theo dõi tích cực, thở oxy dòng cao (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Như VOV đã đưa tin, khoảng 4 giờ 14 phút ngày 6/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại căn nhà số 245 Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh trước đây). Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, trong nhà có 3 người; một người tự thoát ra ngoài, hai người mắc kẹt tại khu vực bếp tầng trệt.

Lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng tiếp cận, đưa hai nạn nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, tuy nhiên cả hai không qua khỏi. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng, trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên phát sinh lượng lớn khói độc. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Ngoài vụ cháy nói trên, tối 5/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định. Đến sáng 6/8, phần lớn các nạn nhân đều tỉnh táo, tình trạng sức khỏe ổn định hoặc chỉ bị ngạt khói mức độ nhẹ; riêng một trường hợp vẫn đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực do bỏng đường hô hấp.