Vụ cháy tại công ty thủy sản Gò Đàng gây thiệt hại hơn 162 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Gò Đàng đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến thực phẩm giá trị gia tăng, đưa vào hoạt động từ năm 2016. Nhà máy có chức năng sản xuất, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; tổng diện tích đất 19.595m², diện tích xây dựng khoảng 11.106m².

Dự án gồm các hạng mục: nhà xưởng, nhà phụ trợ, nhà xe ô tô, nhà bảo vệ 1, nhà bảo vệ 2 và các công trình phụ trợ khác, với tổng vốn đầu tư đăng ký 290 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Gò Đàng bị thiệt hại nặng nề sau vụ cháy

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 29/6 tại khu nhà xưởng có diện tích xây dựng khoảng 8.963m². Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cũng có mặt kịp thời để nắm tình hình, phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng, không để ngọn lửa lan sang các doanh nghiệp lân cận. Mặc dù đám cháy được khống chế từ sớm, đến khoảng 11h cùng ngày vẫn còn cháy âm ỉ. Đây là một trong những vụ cháy gây thiệt hại lớn tại tỉnh Vĩnh Long trong thời gian gần đây.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.