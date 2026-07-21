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Xe khách bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 lúc rạng sáng, 7 người tử vong

Thứ Ba, 08:15, 21/07/2026
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VOV.VN - Rạng sáng 21/7, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai khiến một xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội. Vụ việc làm 7 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 2h sáng ngày 21/7, xe khách giường nằm 24 chỗ mang biển kiểm soát TP.HCM do tài xế T.T.H. (41 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh (tỉnh Đồng Nai), chiếc xe bất ngờ va chạm với taluy bên phải đường. Sau cú va chạm đầu tiên, phương tiện tiếp tục lao vào taluy bên trái rồi dừng lại.

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Vụ việc cũng khiến 5 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu.

Ngay sau đó, lửa bùng phát từ gầm xe và nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện. Tài xế lập tức cho xe tấp vào lề, hô hoán hành khách thoát thân. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan quá nhanh, nhiều người không kịp ra ngoài và tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thi thể nạn nhân.

Vụ việc cũng khiến 5 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu. Sau điều trị, một nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện.

 

 

Thiên Lý/VOV-TPHCM
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