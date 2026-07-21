Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách ở Đồng Nai làm 7 người tử vong

Theo thông tin từ VKSND Khu vực 3, khoảng 3h50 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai về vụ việc “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại Quốc lộ 1, thuộc xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai (trước là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Diễn biến ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, quê Khánh Hòa) điều khiển xe khách giường nằm BKS 50E-447.02, chở 34 hành khách khởi hành từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Chiếc xe khách bị cháy (ảnh: ĐC)

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi đến Km 1839+300 Quốc lộ 1 (địa phận xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai), tài xế Hải phát hiện phía trước cùng chiều có một xe tải. Do trong trạng thái buồn ngủ, mất tập trung, tài xế đã đánh lái sang phải để tránh va chạm.

Cú đánh lái khiến xe khách lao sang phần đường bên phải, va chạm liên tiếp vào hai hệ thống khung lan can bảo vệ. Trong đó, thanh lan can thứ hai đâm xuyên vào khu vực gầm xe ngay bậc lên xuống bên phụ phía trước.

Va chạm khiến động cơ bị tắt máy, hệ thống hơi ngưng hoạt động nên cửa chính của xe (chỉ vận hành bằng hơi) không thể mở theo cách thông thường. Cùng lúc này, khói và lửa phát ra từ khu vực bậc lên xuống phía trước rồi nhanh chóng bùng phát, lan ra toàn bộ xe.

Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc (ảnh: ĐC)

Tài xế Trần Thanh Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá cửa chính để đưa hành khách ra ngoài. Tuy nhiên, do ngọn lửa và khói lan quá nhanh, các nạn nhân không thể tiếp cận bên trong để cứu những hành khách ở dãy ghế cuối.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu hộ cứu nạn Công an TP. Đồng Nai đã đến hiện trường dập lửa.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai thăm hỏi, động viên các nạn nhân (ảnh: ĐC)

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 7 hành khách tử vong, 5 hành khách bị thương đang được điều trị, chiếc xe khách cùng nhiều tài sản bên trong bị cháy hoàn toàn. Sau đó, tài xế Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú, khai nhận nguyên nhân tai nạn do bản thân buồn ngủ và mất tập trung khi lái xe.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ Trần Thanh Hải để tiếp tục làm rõ, xử lý.