English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách ở Đồng Nai làm 7 người tử vong

Thứ Ba, 12:51, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 21/7, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 3 (TP. Đồng Nai) đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai xác minh, giải quyết vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong.

Theo thông tin từ VKSND Khu vực 3, khoảng 3h50 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai về vụ việc “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại Quốc lộ 1, thuộc xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai (trước là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Diễn biến ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, quê Khánh Hòa) điều khiển xe khách giường nằm BKS 50E-447.02, chở 34 hành khách khởi hành từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

nguyen nhan ban dau vu chay xe khach o Dong nai lam 7 nguoi tu vong hinh anh 1
Chiếc xe khách bị cháy (ảnh: ĐC)

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi đến Km 1839+300 Quốc lộ 1 (địa phận xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai), tài xế Hải phát hiện phía trước cùng chiều có một xe tải. Do trong trạng thái buồn ngủ, mất tập trung, tài xế đã đánh lái sang phải để tránh va chạm.

Cú đánh lái khiến xe khách lao sang phần đường bên phải, va chạm liên tiếp vào hai hệ thống khung lan can bảo vệ. Trong đó, thanh lan can thứ hai đâm xuyên vào khu vực gầm xe ngay bậc lên xuống bên phụ phía trước.

Va chạm khiến động cơ bị tắt máy, hệ thống hơi ngưng hoạt động nên cửa chính của xe (chỉ vận hành bằng hơi) không thể mở theo cách thông thường. Cùng lúc này, khói và lửa phát ra từ khu vực bậc lên xuống phía trước rồi nhanh chóng bùng phát, lan ra toàn bộ xe.

nguyen nhan ban dau vu chay xe khach o Dong nai lam 7 nguoi tu vong hinh anh 2
Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc (ảnh: ĐC)

 Tài xế Trần Thanh Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá cửa chính để đưa hành khách ra ngoài. Tuy nhiên, do ngọn lửa và khói lan quá nhanh, các nạn nhân không thể tiếp cận bên trong để cứu những hành khách ở dãy ghế cuối.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu hộ cứu nạn Công an TP. Đồng Nai đã đến hiện trường dập lửa.

nguyen nhan ban dau vu chay xe khach o Dong nai lam 7 nguoi tu vong hinh anh 3
Lãnh đạo TP. Đồng Nai thăm hỏi, động viên các nạn nhân  (ảnh: ĐC)

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 7 hành khách tử vong, 5 hành khách bị thương đang được điều trị, chiếc xe khách cùng nhiều tài sản bên trong bị cháy hoàn toàn. Sau đó, tài xế Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú, khai nhận nguyên nhân tai nạn do bản thân buồn ngủ và mất tập trung khi lái xe.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ Trần Thanh Hải để tiếp tục làm rõ, xử lý.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cập nhật sức khỏe nạn nhân sống sót trong vụ cháy xe khách, khiến 7 người chết
Cập nhật sức khỏe nạn nhân sống sót trong vụ cháy xe khách, khiến 7 người chết

VOV.VN - Sau vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai làm 7 người tử vong, có 3 nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu.

Cập nhật sức khỏe nạn nhân sống sót trong vụ cháy xe khách, khiến 7 người chết

Cập nhật sức khỏe nạn nhân sống sót trong vụ cháy xe khách, khiến 7 người chết

VOV.VN - Sau vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai làm 7 người tử vong, có 3 nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu.

Xe khách bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 lúc rạng sáng, 7 người tử vong
Xe khách bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 lúc rạng sáng, 7 người tử vong

VOV.VN - Rạng sáng 21/7, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai khiến một xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội. Vụ việc làm 7 người tử vong, 5 người bị thương.

Xe khách bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 lúc rạng sáng, 7 người tử vong

Xe khách bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 lúc rạng sáng, 7 người tử vong

VOV.VN - Rạng sáng 21/7, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai khiến một xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội. Vụ việc làm 7 người tử vong, 5 người bị thương.

Gỡ “điểm đen” tai nạn giao thông trên xa lộ Hà Nội
Gỡ “điểm đen” tai nạn giao thông trên xa lộ Hà Nội

VOV.VN - Nhiều năm qua, nút giao thông Xa lộ Hà Nội và đường D1 (cổng Khu Công nghệ cao TP.HCM, giáp phường Linh Xuân và phường Tăng Nhơn Phú) được xem là “điểm đen” về ùn tắc và tai nạn giao thông.

Gỡ “điểm đen” tai nạn giao thông trên xa lộ Hà Nội

Gỡ “điểm đen” tai nạn giao thông trên xa lộ Hà Nội

VOV.VN - Nhiều năm qua, nút giao thông Xa lộ Hà Nội và đường D1 (cổng Khu Công nghệ cao TP.HCM, giáp phường Linh Xuân và phường Tăng Nhơn Phú) được xem là “điểm đen” về ùn tắc và tai nạn giao thông.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục