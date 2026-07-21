Vụ cháy xe khách ở Đồng Nai: 1 nạn nhân xin xuất viện về lo hậu sự vì con tử vong

Sáng 21/7, lãnh đạo TP. Đồng Nai đã đến bệnh viện hỏi thăm, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xe khách giường khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP. Đồng Nai), ban đầu đơn vị tiếp nhận 3 nạn nhân. Tuy nhiên, một trường hợp do bị thương nhẹ đã xin xuất viện về lo hậu sự vì có con tử vong trong vụ cháy. Hai nạn nhân còn lại bị bỏng khoảng 20%, hiện sức khỏe đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Lãnh đạo UBND TP. Đồng Nai thăm hỏi các nạn nhân (ảnh: ĐC)

Bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, phía bệnh viện đã cắt cử nhân viên y tế tập trung chăm sóc tốt nhất cho các nạn nhân. Ngoài ra, tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cũng tiếp nhận 1 nạn nhân, hiện sức khỏe người này đã ổn định.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên tinh thần và gửi phần hỗ trợ tới gia đình các nạn nhân. Đoàn công tác cũng đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lãnh đạo trực tiếp đến hiện trường xảy ra vụ cháy. (Ảnh: ĐC)

Trước đó, vào khoảng 2h30 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát TP.HCM lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Khi vừa qua khu vực ngã ba Sông Thao (đoạn thuộc xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai - trước là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), chiếc xe bất ngờ va chạm vào ta-luy bên phải đường.

Sau cú va chạm mạnh, xe tiếp tục lao vào dải ta-luy kế tiếp rồi mới dừng lại. Ngay sau đó, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ gầm xe và nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện. Tài xế lập tức tri hô để hành khách thoát thân. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng lên quá nhanh, nhiều hành khách kẹt lại bên trong đã không kịp thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đồng Nai đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Tiến hành kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thi thể.

Thống kê ban đầu cho biết, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này đã khiến 7 người tử vong và 5 người khác bị thương. Trong 5 người bị thương có 4 người điều trị tại Đồng Nai, 1 em bé được đưa về Bệnh viện nhi đồng TP.HCM.