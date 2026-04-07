Xác minh vụ nhóm người lạ “khoét” đất gây sạt lở ở Đồng Nai sau phản ánh của VOV

Động thái này được đưa ra ngay sau khi VOV đăng tải bài viết: “Người dân khẩn thiết cầu cứu vì nhóm người lạ “khoét” đất gây sạt lở ở Đồng Nai”.

Từ bài viết này, dư luận đang đặt kỳ vọng lớn vào sự quyết liệt của chính quyền để làm rõ vụ việc. Qua đó, thể hiện vai trò quản lý nhà nước và trả lại sự bình yên cho khu vực.

Hoạt động khai thác đất này diễn ra từ năm 2025 kéo dài đến tháng 3/2026

Theo bài viết trên VOV, tình trạng khai thác đất tại khu vực này nhen nhóm từ năm 2025. Sau một thời gian tạm lắng, từ đầu năm 2026, các nhóm đối tượng bất ngờ quay trở lại.

Tại hiện trường, những vách đất bị đào bới dựng đứng, sát ranh giới đất của người dân, tạo thành những "vực thẳm nhân tạo" sâu hơn 10m. Tình trạng này không chỉ phá vỡ kết cấu địa chất mà còn trực tiếp gây sạt lở cục bộ, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của các hộ dân lân cận, đặc biệt là khi mùa mưa đang cận kề.

Người dân thôn 1B cho biết, hoạt động khai thác diễn ra bất kể ngày đêm. Tiếng máy móc gầm rú không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn mà còn khiến cuộc sống của các hộ dân bị đảo lộn.

Đất người dân bị sạt lở

Điều đáng nói, dù hoạt động khai thác diễn ra rầm rộ nhưng danh tính thực sự của chủ khu đất này vẫn là một ẩn số đối với người dân địa phương. Được biết, mảnh đất này đã sang tay qua nhiều đời chủ. Mỗi khi người dân tìm đến hỏi chuyện, đội thợ xúc đất chỉ trả lời ngắn gọn là "làm thuê cho chủ" rồi thản nhiên tiếp tục công việc.

Trước tình trạng đáng báo động trên, người dân tại thôn 1B, xã Đồng Phú khẩn thiết đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, làm rõ tính pháp lý của hoạt động đào múc đất này.

Qua đó, yêu cầu chủ đất, phải có biện pháp khắc phục, thực hiện kè chắn hoặc gia cố mặt bằng để chống sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con trước khi mùa mưa đến.