Vụ núi đá bất ngờ sạt lở: Đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông bị vùi lấp

Thứ Năm, 10:31, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sáng nay (21/5) lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại mỏ đá trên địa bàn.  

Như vậy, cả 3 nạn nhân trong vụ sạt lở đều đã tử vong.

vu nui da bat ngo sat lo Da tim thay thi the hai nguoi dan ong bi vui lap hinh anh 1
Hiện trường vụ sạt lở ở mỏ đá. Ảnh: CTV

Cụ thể, nạn nhân Lò Văn Quý (SN 1989) được tìm thấy vào khoảng 6h30. Đến khoảng 8h30, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Ngay (SN 1988). 

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú) có 3 công nhân đang làm việc. Lúc này, đất đá bất ngờ từ trên núi sạt lở xuống.

Hậu quả, ông Lò Văn Thời (SN 1986) tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người còn lại bị vùi lấp. Cả 3 nạn nhân đều trú tại tỉnh Lào Cai.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Lê Dương/Vietnamnet
Tag: thi thể sập mỏ đá thanh hóa
Tin liên quan

Sạt lở mỏ đá ở Cẩm Giàng, Thái Nguyên
VOV.VN - Một vụ sạt lở mỏ đá xảy ra đêm 19/4 tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên gây thiệt hại khoảng 8 tỉ đồng, rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng
VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân tại mỏ đá trên địa bàn thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), Sở Nội vụ vừa thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

Điều tra vụ nghi tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá Phong Phú, Lâm Đồng
VOV.VN - Quá trình khoan lỗ phục vụ nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Phong Phú, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) đã xảy ra sự cố khiến 1 công nhân tử vong.

