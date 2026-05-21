Vụ núi đá bất ngờ sạt lở: Đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông bị vùi lấp

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sáng nay (21/5) lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại mỏ đá trên địa bàn.

Như vậy, cả 3 nạn nhân trong vụ sạt lở đều đã tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở ở mỏ đá. Ảnh: CTV

Cụ thể, nạn nhân Lò Văn Quý (SN 1989) được tìm thấy vào khoảng 6h30. Đến khoảng 8h30, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Ngay (SN 1988).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú) có 3 công nhân đang làm việc. Lúc này, đất đá bất ngờ từ trên núi sạt lở xuống.

Hậu quả, ông Lò Văn Thời (SN 1986) tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người còn lại bị vùi lấp. Cả 3 nạn nhân đều trú tại tỉnh Lào Cai.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.