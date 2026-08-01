English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ tiêu cực ở điểm thi THPT Lê Trực-Quảng Trị: công bố 6 thí sinh vi phạm quy chế

Thứ Bảy, 18:19, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (1/8), Ban Chỉ đạo thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị thông tin về việc xử lý vi phạm quy chế thi xảy ra tại điểm thi trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, ngày 31/7/2026, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông báo kết quả xác minh và đề nghị xử lý vi phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cơ quan công an có đủ căn cứ xác định vi phạm Quy chế thi đối với 6 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Căn cứ kết quả xác minh và đề nghị xử lý của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã họp, đối chiếu với Quy chế thi và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm quy định. Cụ thể, hủy bài thi đối với 5 thí sinh. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý 1 thí sinh còn lại.

vu tieu cuc o diem thi thpt le truc-quang tri cong bo 6 thi sinh vi pham quy che hinh anh 1
Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị

Đối với cán bộ, giáo viên có dấu hiệu vi phạm, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, điều tra. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan sẽ tiến hành xử lý theo Quy chế thi và theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, sáng 10/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Trị, các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan có thẩm quyền đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi là ông Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán Trường THPT Lê Trực, (Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực) và bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, (thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực) cùng 9 thí sinh dự thi liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Theo thông tin phản ánh liên quan đến dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi ở một số điểm thi tại Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời, triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng 24h ngày 20/7: Khởi tố 2 giáo viên vụ tiêu cực điểm thi THPT ở Quảng Trị
Nóng 24h ngày 20/7: Khởi tố 2 giáo viên vụ tiêu cực điểm thi THPT ở Quảng Trị

VOV.VN - Hai giáo viên là Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nóng 24h ngày 20/7: Khởi tố 2 giáo viên vụ tiêu cực điểm thi THPT ở Quảng Trị

Nóng 24h ngày 20/7: Khởi tố 2 giáo viên vụ tiêu cực điểm thi THPT ở Quảng Trị

VOV.VN - Hai giáo viên là Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khởi tố 2 giáo viên trong vụ tiêu cực tại điểm thi THPT ở tỉnh Quảng Trị
Khởi tố 2 giáo viên trong vụ tiêu cực tại điểm thi THPT ở tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Hai giáo viên là Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khởi tố 2 giáo viên trong vụ tiêu cực tại điểm thi THPT ở tỉnh Quảng Trị

Khởi tố 2 giáo viên trong vụ tiêu cực tại điểm thi THPT ở tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Hai giáo viên là Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Có 9 thí sinh liên quan trực tiếp
Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Có 9 thí sinh liên quan trực tiếp

VOV.VN - Chiều nay (19/7), Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 tỉnh Quảng Trị có thông cáo báo chí về vụ việc vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Có 9 thí sinh liên quan trực tiếp

Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Có 9 thí sinh liên quan trực tiếp

VOV.VN - Chiều nay (19/7), Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 tỉnh Quảng Trị có thông cáo báo chí về vụ việc vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục