Vụ tiêu cực ở điểm thi THPT Lê Trực-Quảng Trị: công bố 6 thí sinh vi phạm quy chế

Theo đó, ngày 31/7/2026, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông báo kết quả xác minh và đề nghị xử lý vi phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cơ quan công an có đủ căn cứ xác định vi phạm Quy chế thi đối với 6 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Căn cứ kết quả xác minh và đề nghị xử lý của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã họp, đối chiếu với Quy chế thi và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm quy định. Cụ thể, hủy bài thi đối với 5 thí sinh. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý 1 thí sinh còn lại.

Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị

Đối với cán bộ, giáo viên có dấu hiệu vi phạm, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, điều tra. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan sẽ tiến hành xử lý theo Quy chế thi và theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, sáng 10/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Trị, các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan có thẩm quyền đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi là ông Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán Trường THPT Lê Trực, (Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực) và bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, (thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực) cùng 9 thí sinh dự thi liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Theo thông tin phản ánh liên quan đến dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi ở một số điểm thi tại Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời, triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi.