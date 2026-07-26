Thanh niên TP.HCM thắp nến, dâng hương Anh hùng, liệt sĩ



Hoạt động này diễn ra đồng loạt tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi, Rừng Sác, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và các đền, đài, bia tưởng niệm trên địa bàn thành phố.

Đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Hàng ngàn ngôi mộ của các anh hùng, liệt sĩ được thắp sáng

Tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 500 đoàn viên cùng lãnh đạo thành phố đã tham gia hoạt động thắp nến, dâng hương.

Trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và 14.000 ngôi mộ của các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và thống nhất đất nước.

Đây là hoạt động hằng năm được Thành đoàn TP.HCM thực hiện

Ngay sau lễ tưởng niệm, lãnh đạo thành phố cùng đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, thắp nến cho hàng ngàn ngôi mộ của các Anh hùng liệt sĩ tại đây.

Vũ Nguyễn Diệu An, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, là một trong hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Trực tiếp dâng hương, dâng nến lên từng phần mộ liệt sĩ, Diệu An bày tỏ niềm tự hào và xúc động trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình.

"Em sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, xây dựng tương lai tốt đẹp để góp phần cống hiến cho đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ", Diệu An bày tỏ.