English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thanh niên TP.HCM thắp nến, dâng hương Anh hùng, liệt sĩ

Chủ Nhật, 21:35, 26/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 26/7, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ thắp nến tri ân những Anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026) với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên thanh niên.


Hoạt động này diễn ra đồng loạt tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi, Rừng Sác, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và các đền, đài, bia tưởng niệm trên địa bàn thành phố. 

thanh nien tp.hcm thap nen, dang huong anh hung, liet si hinh anh 1
Đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM
thanh nien tp.hcm thap nen, dang huong anh hung, liet si hinh anh 2
Hàng ngàn ngôi mộ của các anh hùng, liệt sĩ được thắp sáng 

Tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 500 đoàn viên cùng lãnh đạo thành phố đã tham gia hoạt động thắp nến, dâng hương.

Trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và 14.000 ngôi mộ của các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và thống nhất đất nước.

thanh nien tp.hcm thap nen, dang huong anh hung, liet si hinh anh 3
Đây là hoạt động hằng năm được Thành đoàn TP.HCM thực hiện

Ngay sau lễ tưởng niệm, lãnh đạo thành phố cùng đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, thắp nến cho hàng ngàn ngôi mộ của các Anh hùng liệt sĩ tại đây. 

Vũ Nguyễn Diệu An, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, là một trong hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Trực tiếp dâng hương, dâng nến lên từng phần mộ liệt sĩ, Diệu An bày tỏ niềm tự hào và xúc động trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình.

"Em sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, xây dựng tương lai tốt đẹp để góp phần cống hiến cho đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ", Diệu An bày tỏ. 

dong_di_20260726115804.jpg

Ngày giỗ chung tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở làng Đồng Di (TP Huế)

VOV.VN - Tháng Bảy, Nhà bia tưởng niệm ở làng Đồng Di, xã Phú Hồ, TP Huế nghi ngút khói hương. Trong không gian trang nghiêm, người dân thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Mỗi nén hương là lời tri ân những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đỉnh Núi Voi ở An Giang
Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đỉnh Núi Voi ở An Giang

VOV.VN - Ngày 26/7, tại khóm Núi Voi, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng, tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đỉnh Núi Voi năm 1970.

Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đỉnh Núi Voi ở An Giang

Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đỉnh Núi Voi ở An Giang

VOV.VN - Ngày 26/7, tại khóm Núi Voi, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng, tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đỉnh Núi Voi năm 1970.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 26/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 26/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng.

An táng trọng thể 34 Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
An táng trọng thể 34 Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

VOV.VN - Chiều nay (26/7), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ.

An táng trọng thể 34 Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

An táng trọng thể 34 Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

VOV.VN - Chiều nay (26/7), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục