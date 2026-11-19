Theo kế hoạch, hoạt động phục hồi san hô được triển khai tại khu vực Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau), thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo. Các chuyên gia, nhân sự kỹ thuật và tình nguyện viên đã qua đào tạo sẽ sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng, xuống độ sâu từ 4-12m để cố định san hô giống lên nền đáy tự nhiên hoặc giá thể nhân tạo tại những khu vực bị suy thoái.

Công tác phục hồi san hô sẽ diễn ra từ 27-29/11 tại Côn Đảo. (Ảnh: Lưu Sơn)

Danh mục phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống và 4 họ, được lựa chọn dựa trên khả năng thích nghi với điều kiện môi trường biển Côn Đảo. Sau khi cấy ghép, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ thiết lập khu vực bảo vệ, phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, hạn chế tác động từ hoạt động tàu thuyền và theo dõi quá trình sinh trưởng của san hô.

Sau khi cố định sẽ tiến hành phục hồi, nuôi cấy. (Ảnh: Lưu Sơn)

Trong khuôn khổ chiến dịch “Vì biển đảo xanh”, thành phố còn tổ chức tọa đàm về bảo tồn rạn san hô, hệ sinh thái biển và rùa biển; triển lãm 150 tác phẩm ảnh, 5 mô hình về hệ sinh thái biển Côn Đảo. Đáng chú ý, khoảng 500 đại biểu, học sinh, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và người dân sẽ tham gia lễ phát động, hoạt động làm sạch bãi biển và tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, UBND Đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan tổ chức, với thông điệp “Không rác thải nhựa – San hô hồi sinh”.