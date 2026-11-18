Đây là bước quan trọng nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, điều tiết đồng bộ các công trình trong Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1.

Theo chủ đầu tư, toàn bộ hệ thống các cống được kết nối với nhà điều hành trung tâm, ứng dụng công nghệ SCADA để giám sát và điều khiển hoạt động tại từng cống. Hệ thống tích hợp dữ liệu từ 19 điểm quan trắc, theo dõi liên tục mực nước, diễn biến thủy văn và các thông số vận hành, qua đó hỗ trợ đơn vị quản lý đưa ra phương án đóng, mở cửa van phù hợp tại các cống.

Cống Mương Chuối là cống lớn nhất của dự án chống ngập (Ảnh: Hà Khánh)

Theo nguyên tắc vận hành, khi mực nước bên ngoài ở mức phù hợp, các cửa van được mở để duy trì dòng chảy và giao thông thủy. Khi triều cường dâng cao, trung tâm điều hành căn cứ dữ liệu quan trắc để chỉ đạo đóng các cửa van, ngăn nước từ sông lớn tràn vào hệ thống kênh, rạch nội đô.

Khi triều rút, mực nước bên ngoài xuống thấp hơn mực nước bên trong và đạt điều kiện cho phép, các cửa van mở để nước bên trong thoát ra sông theo dòng chảy tự nhiên. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cống, tránh tình trạng nơi đóng, nơi mở ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát mực nước toàn khu vực.

Đặc biệt, trong tình huống mưa lớn trùng thời điểm triều cường, hệ thống đồng thời thực hiện ngăn triều và hỗ trợ bơm nước từ bên trong ra ngoài. Tại các vị trí cống được lắp đặt trạm bơm như Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định, máy bơm được kích hoạt bơm nước ra sông lớn nhằm hạ thấp mực nước kênh rạch bên trong, giúp tiêu thoát nước từ hệ thống cống tốt hơn.

Đối với giao thông đường thủy, phương tiện lưu thông qua các âu thuyền tại Tân Thuận, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Khi cửa van chính đóng để ngăn triều, tàu thuyền được hướng dẫn vào buồng âu; mực nước trong buồng được điều tiết cân bằng với phía bên kia trước khi mở cửa cho phương tiện tiếp tục hành trình.

Bên trong trung tâm điều hành dự án chống ngập (Ảnh: Hà Khánh)

Đặc biệt, tại cống Mương Chuối, cống lớn nhất trong hệ thống các cống và là nơi có tòa nhà điều hành trung tâm, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Với khẩu độ 160m, đây là cống có khẩu độ lớn nhất trong hệ thống. Công trình có nhiệm vụ điều tiết dòng chảy và kiểm soát ảnh hưởng của triều cường; đồng thời được bố trí âu thuyền để phục vụ hoạt động giao thông thủy theo phương án vận hành.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Chỉ huy trưởng dự án cống Mương Chuối và Tòa nhà Trung tâm cho biết, cống Mương Chuối không chỉ là nơi giám sát thiết bị mà còn giữ vai trò đầu não điều phối toàn hệ thống. Tại đây những công đoạn xây dựng khó khăn nhất đã hoàn thành và hiện nay công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất để sẵn sàng vận hành thử.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Chỉ huy trưởng dự án cống Mương Chuối và Tòa nhà Trung tâm (Ảnh: Hà Khánh)

"Cống Mương Chuối là một trong những cống lớn nhất, cho nên cách thức hoạt động của nó có thể khác một chút. Và khu nhà quản lý trung tâm gần cống Mương Chuối, tất cả tín hiệu điều khiển ở cống khác đều về ở đây. Chúng tôi sẽ kiểm soát và quản lý được tất cả các cống, chứ không riêng cống Mương Chuối", ông Nguyễn Hữu Mạnh cho biết.

Cùng với 7 cống kiểm soát triều còn lại, hệ thống đê bao, trạm bơm và công trình quan trắc, cống Mương Chuối góp phần kiểm soát ngập do triều cường, chủ động điều tiết mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch và tạo điều kiện nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước mưa.

Công trình đồng thời góp phần hạn chế tác động của xâm nhập mặn trong phạm vi kiểm soát và duy trì yêu cầu giao thông thủy. Đây là một hạng mục quan trọng trong giải pháp chống ngập tổng thể, không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn tình trạng ngập do mưa hoặc các nguyên nhân khác tại TP.HCM

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1 là công trình hạ tầng trọng điểm của Thành phố, với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, hệ thống đê bao – kè ven sông dài khoảng 6 km, 41 cống dọc đê, các trạm bơm với tổng công suất 120 m³/s cùng hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA. Dự án khi vận hành đồng bộ sẽ kiểm soát ngập do triều trên phạm vi khoảng 570km², liên quan đến 20 phường, xã, với khoảng 6,5 triệu người dân được hưởng lợi. Khi đi vào vận hành đồng bộ, dự án sẽ góp phần kiểm soát triều cường, giảm ngập cho khu vực trung tâm và các vùng lân cận, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, cải thiện môi trường và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của TP.HCM.