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Vượt biển cấp cứu sản phụ suy thai tại Cô Tô

Thứ Năm, 17:27, 15/10/2026
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VOV.VN - Trong điều kiện thời tiết bất lợi, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) đã kích hoạt báo động đỏ, huy động kíp bác sĩ vượt biển ra đảo Cô Tô phẫu thuật cấp cứu sản phụ có dấu hiệu suy thai.  

Sáng 15/10, sản phụ 33 tuổi (ở đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh) mang thai 37 tuần 2 ngày, nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo, vỡ ối. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định thai cạn ối, ngôi ngược, có dấu hiệu suy thai và sản phụ có sẹo mổ lấy thai cũ.

vuot bien cap cuu san phu suy thai tai co to hinh anh 1
Lực lượng biên phòng hỗ trợ bác sĩ di chuyển từ Vân Đồn ra đảo Cô Tô

Đây là tình huống sản khoa nguy cơ cao, cần can thiệp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh. Các bác sĩ ở cơ sở 2 Cô Tô (thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn) tổ chức hội chẩn giữa 2 cơ sở, huy động kíp bác sĩ chuyên khoa sản và nhi từ Vân Đồn ra Cô Tô. Do thời tiết biển có gió to, sóng lớn, thời gian cấp bách, bệnh viện đã phối hợp với lực lượng biên phòng hỗ trợ phương tiện đưa kíp cấp cứu tiếp cận đảo. 

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Bé gái chào đời khoẻ mạnh sau ca mổ lấy thai

Sau khoảng 1 giờ di chuyển, các bác sĩ có mặt tại Cô Tô và nhanh chóng triển khai phẫu thuật lấy thai. Bé gái nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh, sức khỏe sản phụ cũng ổn định vàtiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

CTV/VOV-Đông Bắc
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