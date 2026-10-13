Triệt sản có ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ?

Tại sao sau khi "yêu" nam giới thường lăn ra ngủ?

VOV.VN - Thông thường cứ mỗi lần "yêu" xong, nam giới thường lăn ra ngủ trong khi phụ nữ còn nhiều nhu cầu chia sẻ tình cảm, vấn vương trò chuyện. Lý do nào cho sự không cùng nhịp này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.