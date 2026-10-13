Triệt sản có ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ?

VOV.VN - Người phụ nữ trong câu chuyện lo lắng không biết có nên triệt sản sau khi sinh con thứ ba hay không. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người mẹ cần bình tĩnh, lắng nghe để thấu hiểu tâm lý các con, đồng thời kiên nhẫn giúp các cháu thích nghi với những thay đổi trong gia đình. Chị có quyền tìm kiếm hạnh phúc riêng, nhưng hãy cho các con thời gian đón nhận và xây dựng niềm tin.
VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh, Bệnh viện E cho biết, cách đây khoảng 10 năm khi nhắc đến rối loạn cương dương hầu hết ở người ngoài 60 tuổi, hiện nay chúng tôi tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngoài 30 tuổi, thậm chí ngoài 20 đã gặp phải tình trạng "trên bảo dưới không nghe".
VOV.VN - Thông thường cứ mỗi lần "yêu" xong, nam giới thường lăn ra ngủ trong khi phụ nữ còn nhiều nhu cầu chia sẻ tình cảm, vấn vương trò chuyện. Lý do nào cho sự không cùng nhịp này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.