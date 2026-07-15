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Xã đảo Long Sơn tăng tốc để sớm về đích việc khám sức khoẻ toàn dân

Thứ Tư, 17:37, 15/07/2026
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VOV.VN - Ngày 15/7, UBND xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, đến nay toàn xã đã có hơn 1.660 lượt người đến điểm khám sức khoẻ, đạt hơn 9% kế hoạch, đứng thứ 15/168 xã, phường của thành phố trong kế hoạch khám sức khoẻ toàn dân năm 2026.

Theo UBND xã Long Sơn, sau khi có kế hoạch Khám sức khoẻ toàn dân của thành phố, xã triển khai đến tận thôn để người dân biết và tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng.

Lãnh đạo xã Long Sơn cho biết, việc người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm nhằm hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ đó chủ động phòng bệnh và phát hiện sớm. Kết quả sau khám sẽ được cập nhật vào sổ/hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế.

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Xã đảo Long Sơn, TP.HCM tăng tốc khám sức khoẻ toàn dân 

Cụ thể, trẻ em dưới 6 tuổi được theo dõi tăng trưởng, phát triển toàn diện, đồng thời phát hiện sớm suy dinh dưỡng, rối loạn phát triển và các bất thường thường gặp ở trẻ nhỏ.

Đối với trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi việc khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm bệnh học đường, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, rối loạn tâm lý, vấn đề dinh dưỡng và các yếu tố nguy cơ sức khỏe.

Đối với người đủ từ 18 tuổi trở lên sẽ được thăm khám, khai thác tiền sử bệnh, đo chiều cao, cân nặng, tính BMI, đo dấu hiệu sinh tồn… và các chuyên khoa, xét nghiệm phân tích tế bào máu, đường, nước tiểu...

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Đưa giấy khám sức khoẻ đến bà con tiểu thương ở Long Sơn

Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó chủ tịch UBND xã Long Sơn, TP.HCM chia sẻ, riêng trong ngày hôm qua, đã có hơn 200 lượt người đến điểm khám sức khoẻ. 

Đến hiện tại, công tác khám cho toàn dân được triển khai đến từng thôn và từng nhóm đối tượng. Xã đặt mục tiên hoàn thành việc khám sức khỏe cho toàn dân trước ngày 31/9.

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Hiện các lực lượng chức năng địa phương đến từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân ra điểm khám sức khoẻ

"Ngoài công tác an sinh chăm lo cho người nghèo, nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân được địa phương đặt lên hàng đầu, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhất. Long Sơn sẽ thực hiện hòa chung với các phong trào của TP.HCM để nâng cao sức khỏe cho bà con, hiện chúng tôi đang tăng cường công tác tuyên truyền đến bà con về việc khám sức khoẻ toàn dân theo chủ trương của Đảng, Nhà nước", bà Hương cho biết.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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