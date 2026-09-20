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Xã miền núi Nghệ An làm cầu tạm đưa 172 học sinh vùng sạt lở trở lại trường

Chủ Nhật, 23:11, 20/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn gây sạt lở vùi lấp tuyến đường 543C, cô lập hai bản Huồi Pai và Cha Lúm, xã Yên Na. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng mở đường tạm, làm hai cầu qua khe để đưa 172 học sinh ra trường bán trú.

Theo ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, tỉnh Nghệ An, đến chiều nay (20/9), địa phương đã hoàn tất việc đưa 172 học sinh ở hai bản Huồi Pai và Cha Lúm đến các điểm trường bán trú, chuẩn bị cho buổi học đầu tuần.

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Phụ huynh đưa học sinh đến trường qua cầu tạm. Ảnh: Yên Na

Trước đó, chiều 19/9, hàng nghìn mét khối đất đá, cây rừng từ đồi Bu Pai sạt xuống, vùi lấp tỉnh lộ 543C rồi tràn xuống chắn khe Chà Hạ, khiến giao thông từ hai bản Huồi Pai và Cha Lúm ra trung tâm xã bị chia cắt hoàn toàn.

Sự cố khiến hơn 300 hộ dân với hơn 1.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, bị cô lập, trong đó có nhiều học sinh tiểu học và THCS cần trở lại trường bán trú để tiếp tục học tập.

Do khối lượng đất đá sạt xuống lớn, tuyến đường 543C chưa thể khắc phục, thông xe ngay, xã Yên Na đã huy động cán bộ, lực lượng chức năng, nhà trường, ban quản lý bản, phụ huynh và người dân mở tuyến đường tạm dài hơn 1km, vòng qua khu vực sạt lở.

Tại các vị trí khe, suối chắn ngang tuyến đường mới, người dân lên rừng chặt tre, nứa và một số loại cây phù hợp để dựng cầu tạm. Sau nhiều giờ triển khai, hai cầu tạm được hoàn thành; đường mòn qua khu vực rừng núi cũng được phát quang, tạo lối đi thay thế.

Chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường và phụ huynh tổ chức đưa học sinh di chuyển theo từng nhóm qua tuyến đường mới mở. Lực lượng chức năng được bố trí dọc đường rừng, tại các cầu tạm để hỗ trợ học sinh mang đồ đạc, hướng dẫn di chuyển an toàn.

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Học sinh ăn tối tại các điểm trường. Ảnh: Yên Na

Tổng cộng 172 học sinh đã được đưa ra khỏi khu vực bị chia cắt, gồm 64 học sinh tiểu học và 108 học sinh THCS. 

Hiện các học sinh vùng sạt lở đã ổn định việc học tập, ăn nghỉ và sinh hoạt tại các điểm trường bán trú. Xã Yên Na tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, huy động lực lượng và phương tiện khắc phục tỉnh lộ 543C, phấn đấu sớm khôi phục giao thông, tạo điều kiện để việc đi lại, học tập và sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Bá Thăng/VOV.VN
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