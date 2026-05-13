Cải chính

Xác minh thông tin trường quốc tế hoạt động "chui" ở Hà Nội

Thứ Tư, 17:16, 13/05/2026
VOV.VN - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh liên quan đến St. Mary’s International School, một trường quốc tế tại KĐT Yên Hòa. Phản ánh việc hồ sơ học tập của học sinh khi chuyển trường và tính pháp lý trong hoạt động giáo dục của cơ sở này, hiện đang được cơ quan chức năng rà soát, làm rõ.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, phản ánh của phụ huynh liên quan đến việc hồ sơ học tập của con em gặp vướng mắc khi làm thủ tục chuyển trường, đồng thời đặt câu hỏi về tính pháp lý trong hoạt động giáo dục của cơ sở “St. Mary’s International School” tại Lô C3, khu đô thị mới Yên Hòa.

Cơ sở giáo dục “St. Mary’s International School” tại Yên Hòa, Hà Nội (Ảnh: Website nhà trường).

Qua rà soát hồ sơ pháp lý hiện có, UBND thành phố Hà Nội mới chỉ ban hành quyết định thành lập và cho phép hoạt động đối với Trường Mầm non quốc tế St. Mary’s. Các cấp học khác chưa có hồ sơ pháp lý đầy đủ.

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT đã yêu cầu Trường Mầm non quốc tế St. Mary’s và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Toàn Cầu (GIS) – đơn vị chủ đầu tư – báo cáo, giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, rà soát và cập nhật thông tin theo quy định. Đại diện Sở khẳng định sẽ tiếp tục đối chiếu, làm rõ các nội dung phản ánh để đảm bảo quyền lợi học sinh và tính minh bạch trong hoạt động giáo dục.

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: trường quốc tế trường quốc tế Hà Nội St. Mary’s International School hoạt động giáo dục chui Sở GD&ĐT Hà Nội xác minh hoạt động chui
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Địa phương siết chặt an toàn, không để thí sinh bỏ thi
VOV.VN - Sáng 13/5, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã về Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Hà Tĩnh có gần 19.000 thí sinh, trong bối cảnh cả nước vượt mốc 1,22 triệu em. Thứ trưởng nhấn mạnh tinh thần “không chủ quan” trong mọi khâu tổ chức, bởi áp lực kỳ thi năm nay lớn.

Triển khai chương trình đào tạo 1.000 doanh nhân công nghệ xuất sắc

VOV.VN - Chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" đặt mục tiêu phát triển 5 vườn ươm công nghệ số/Deeptech Hub tại một số cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu có tiềm lực mạnh; triển khai chương trình đào tạo 1.000 doanh nhân công nghệ xuất sắc.

Viettel Talent 2026 khai giảng, quy tụ gần 800 tài năng công nghệ trẻ

VOV.VN - Lễ khai giảng Viettel Talent 2026 diễn ra ngày 11/5 với sự tham gia của gần 800 học viên xuất sắc được tuyển chọn từ gần 12.000 hồ sơ trong nước và quốc tế. Sự kiện đánh dấu thời điểm các tài năng trẻ chính thức bước vào môi trường học tập, kết nối và trải nghiệm thực tiễn tại Viettel.

