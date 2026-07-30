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Nhật Bản xác nhận ít nhất 28 người thiệt mạng do động đất

Thứ Năm, 14:36, 30/07/2026
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VOV.VN - Theo xác nhận của Chính phủ Nhật Bản, số người thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra vào hôm 28/7 tại khu vực Kyushu - miền Nam nước này đã tăng lên 28 trường hợp. Trong khi đó, công tác cứu trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các bất thường diễn ra sáng nay (30/7, theo giờ địa phương), Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru cho biết, tính đến 6h30 sáng 30/7, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại Kumamoto đã tăng lên 28 người, bao gồm cả những trường hợp vẫn đang được điều tra nguyên nhân liên quan đến thảm họa.

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Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân tại một căn nhà bị sập do động đất (Ảnh: NHK)

Trong khi đó theo xác nhận của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, kể từ chiều 28/7 - thời điểm xảy ra trận động đất kinh hoàng với độ lớn 7,1 ở khu vực ngoài khơi Kumamoto, đến 11h sáng nay, đã xảy ra tổng cộng 261 hoạt động địa chấn có độ lớn từ 1 - 5, với tâm chấn nằm ở vùng Kumamoto, cũng như các vùng Amakusa và Ashikita. Điều này phản ánh các hoạt động địa chấn đang diễn ra ở mức cao tại khu vực.

Chính quyền tỉnh Kumamoto cũng cho biết, đến nay, vẫn còn khoảng 74.800 hộ gia đình chưa có nước sinh hoạt và khoảng 23.000 hộ gia đình chưa có điện. Tỉnh Kumamoto cũng đã thiết lập 415 trung tâm sơ tán tạm thời và tiếp nhận hơn 10.400 người dân.

Thông tin về công tác cứu hộ tại hiện trường, Thống đốc tỉnh Kumamoto - ông Kimura Takashi cho rằng thật đáng tiếc khi số người thiệt mạng vẫn đang tăng lên, nhưng các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương trên thực địa.

“Chúng tôi muốn làm hết sức mình để có thể cứu sống thêm càng nhiều người càng tốt, khi đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa” ông Takashi nói.

Về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất, theo xác nhận của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến hết ngày 29/7, chưa ghi nhận có thêm trường hợp công dân Việt Nam thương vong trong trận động đất tại Kumamoto.

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Hàng loạt nhà cửa tại Kumamoto đã bị sập đổ do động đất (Ảnh: NHK)

Về cơ bản, cộng đồng người Việt tại khu vực an toàn, nhưng nhiều người đang cần được hỗ trợ khẩn cấp về nước uống và thực phẩm. Đến nay, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai công tác cứu trợ đối với cộng đồng, phối hợp với các hội đoàn, nhóm thiện nguyện phân phát hàng cứu trợ tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi động đất.

Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã trực tiếp cử cán bộ tới doanh nghiệp và nghiệp đoàn phái cử, cũng như gia đình thực tập sinh Trần Văn Sơn - nạn nhân thiệt mạng trong động đất. Công ty và nghiệp đoàn cam kết sẽ đảm bảo cao nhất quyền lợi bảo hiểm đối với nạn nhân, sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa thi hài nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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