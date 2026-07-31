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Nhật Bản chạy đua với thời gian để hỗ trợ nạn nhân động đất

Thứ Sáu, 09:20, 31/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ và các địa phương của Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để giải cứu, hỗ trợ các nạn nhân của “Trận động đất Kumamoto” xảy ra vào ngày 28/7 vừa qua, trong bối cảnh thời tiết cực đoan nguy hiểm đang tiếp diễn. 

Theo số liệu của tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), tính đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại Kumamoto đã tăng lên 35 người, bao gồm cả những trường hợp vẫn đang được điều tra nguyên nhân liên quan đến thảm họa, và có 5 người khác bị thương nghiêm trọng.

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Do mất nước kéo dài, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng tham gia phân phát nước uống cho người dân, bên cạnh các công tác cứu trợ khác. Ảnh: NHK.

Trong số đó, tại nhà máy giấy ở thành phố Yatsushiro - nơi ống khói bị gãy và kết cấu nhà máy hư hại nghiêm trọng sau động đất, 8 nạn nhân được xác nhận đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương, 11 người bị mắc kẹt bên trong nhà máy đã được giải cứu, và các hoạt động tìm kiếm đã kết thúc vào ngày hôm qua (30/7). Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của những người này hiện vẫn chưa được thông báo.

Tại khu vực trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima - nơi xảy ra vụ nổ lớn (nghi là khí gas) sau trận động đất, ít nhất 7 người được xác nhận đã thiệt mạng, 5 người khác bị thương, 12 người đã được cứu sống, trong khi các hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

Chính quyền tỉnh Kumamoto cũng xác nhận, hiện có khoảng 9.196 người đang phải trú ẩn tại các trung tâm sơ tán tạm thời, khoảng 79.700 hộ gia đình đang thiếu nước sinh hoạt và khoảng 19.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện. Tình trạng mất điện, thiếu nước kéo dài sau trận động đất đang khiến hàng nghìn người dân đối mặt với nguy cơ sốc nhiệt, đặc biệt trong bối cảnh nền nhiệt độ nắng nóng gay gắt đang diễn ra.

Trước tình hình này, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định, Chính phủ sẽ đảm bảo nguồn cung khí đốt và nhu yếu phẩm tới những nơi bị ảnh hưởng bởi động đất. Bên cạnh đó, tổng cộng 3.300 máy điều hòa di động dự kiến sẽ được chuyển tới khu vực này để hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời cũng khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh say nắng, chẳng hạn như thường xuyên uống nước và bổ sung chất điện giải, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý...

Theo số liệu của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tính tới 4h sáng nay (31/7, theo giờ địa phương), hoạt động địa chấn tại Kumamoto và khu vực lân cận vẫn đang diễn ra ở mức cao, với tổng cộng 289 dư chấn có độ lớn từ 1 - 5 đã xảy ra, kể từ sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,1 tại khu vực ngoài khơi Kumamoto hôm 28/7 vừa qua. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước khả năng có thể xảy ra các trận động đất có độ lớn tương tự trong khoảng một tuần tới.

Bên cạnh những nguy cơ nêu trên, Chính phủ Nhật Bản hiện cũng đang theo dõi sát sao một cơn bão nhiệt đới ở biển Thái Bình Dương có thể sẽ đổ bộ vào vùng Kyushu trong tuần tới.

Trong bối cảnh cuộc sống của người dân tại Kumamoto đang đối diện với muôn vàn khó khăn sau động đất, những khuyến cáo của các chuyên gia về khả năng xảy ra động đất lớn trong những ngày tới, cùng tình trạng thời tiết cực đoan nguy hiểm, với nắng nóng gay gắt và có thể là mưa bão…, tất cả những điều này đang trở thành những thách thức lớn đối với người dân Nhật Bản sau động đất.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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