中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe 16 chỗ chở đoàn nhà trai gặp tai nạn trên đường ra mắt nhà gái

Thứ Ba, 15:17, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

Tại hiện trường, phần đầu xe khách 16 chỗ và xe container hư hỏng nặng, kính vỡ; xe máy văng bên lề đường, biến dạng.

Ngày 12/5, thông tin từ UBND xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo, xe khách và xe máy. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày, tại Km 778+300 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Kim Hoa.

Vào thời điểm trên, ôtô khách 16 chỗ biển Hà Tĩnh chở 14 người đại diện cho họ nhà trai ở xã Sơn Tây (trước đây thuộc huyện Hương Sơn) đi tới xã Vũ Quang để ra mắt nhà gái, bàn chuyện cưới hỏi.

Khi di chuyển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn liên hoàn với xe container biển Quảng Trị và xe máy biển Nghệ An đang chạy chiều ngược lại.

xe 16 cho cho doan nha trai gap tai nan tren duong ra mat nha gai hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến ông P.T.N (khoảng 43 tuổi, trú thôn Cửa Nương, xã Hương Sơn), người điều khiển xe máy, bị chấn thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Còn những người ngồi trên xe khách và xe container hoảng loạn, choáng váng, bị thương, phải tới các cơ sở y tế thuộc các xã trước đây thuộc huyện Hương Sơn và Vũ Quang thăm khám.

Tại hiện trường, phần đầu xe khách 16 chỗ và xe container hư hỏng nặng, kính vỡ; xe máy văng bên lề đường, biến dạng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cử cán bộ tới phân luồng giao thông, điều xe cứu hộ cẩu các phương tiện gặp nạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang điều tra.

Theo Hoài Nam/Tiền Phong
Tag: tai nạn hà tĩnh xe 16 chỗ gặp nạn đoàn nhà trai tai nạn liên hoàn đường hồ chí minh xe container tai nạn giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cảnh báo mất an toàn giao thông trên đèo Vi Ô Lắc sau nhiều vụ tai nạn
Cảnh báo mất an toàn giao thông trên đèo Vi Ô Lắc sau nhiều vụ tai nạn

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên Quốc lộ 24, đoạn qua đèo Vi Ô Lắc, tỉnh Quảng Ngãi, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cảnh báo mất an toàn giao thông trên đèo Vi Ô Lắc sau nhiều vụ tai nạn

Cảnh báo mất an toàn giao thông trên đèo Vi Ô Lắc sau nhiều vụ tai nạn

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên Quốc lộ 24, đoạn qua đèo Vi Ô Lắc, tỉnh Quảng Ngãi, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Hải Quang (Ninh Bình) khiến 1 người tử vong
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Hải Quang (Ninh Bình) khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Sáng 5/5, trên địa bàn xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe máy, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Hải Quang (Ninh Bình) khiến 1 người tử vong

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Hải Quang (Ninh Bình) khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Sáng 5/5, trên địa bàn xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe máy, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục