Xe bồn tiếp nhiên liệu bốc cháy, công an Bình Dương kịp thời “cứu” cây xăng

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Tứ Hiệp

VOV.VN - Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Thành phố phối hợp Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.