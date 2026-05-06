Sau Quốc lộ 51, thành phố Đồng Nai sẽ nâng cấp, sửa chữa thêm 3 tuyến quốc lộ khác

Thứ Tư, 17:03, 06/05/2026
VOV.VN - Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, sau khi nâng cấp tuyến Quốc lộ 51, dự kiến trong quý III năm 2026, thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục tiến hành sửa chữa 3 tuyến quốc lộ khác qua địa bàn.

Cụ thể, 3 tuyến quốc lộ sẽ được thi công sửa chữa gồm Quốc lộ 1, 20 và 56, trong đó Đồng Nai ưu tiên thi công tại những vị trí hư hỏng cục bộ, không đảm bảo an toàn giao thông.

Riêng Quốc lộ 51 do đã hư hỏng, xuống cấp quá nặng nề nên từ tháng 3/2026, cơ quan chức năng đã tiến hành thi công sửa chữa, nâng cấp toàn tuyến- đoạn qua địa bàn Đồng Nai với chiều dài hơn 37km. Hiện các đơn vị đang sửa chữa, nâng cấp đoạn dài 22km, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026. Các đoạn còn lại sẽ thi công vào cuối năm nay.

Theo phương án, để đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông, các đơn vị sẽ thu hẹp phạm vi rào chắn, không thi công dàn trải mà thi công dứt điểm từng đoạn; bố trí thi công theo khung giờ hợp lý (ưu tiên thi công ban đêm, giờ thấp điểm). 

Quá trình triển khai thi công, lực lượng chức năng sẽ phân luồng giao thông để hạn chế ùn ứ

Các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy mạnh thi công nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cấp đường. Ngành chức năng sẽ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực làm đường.

Thành phố Đồng Nai có 6 tuyến quốc lộ đi qua với chiều dài gần 400km. Từ giữa năm 2025, Đồng Nai được giao quản lý các đoạn tuyến qua địa bàn đối với 6 tuyến quốc lộ này. Thực trạng đường khi bàn giao có nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là Quốc lộ 51 và Quốc lộ 1 với hàng loạt ổ gà, vết hằn lún, rạn nứt rất nghiêm trọng. Năm 2025, Đồng Nai đã sửa chữa Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14.

Ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa: Tài xế khai do mất tập trung

VOV.VN - Đoạn clip ô tô chèn ngã người đi xe máy trên Quốc lộ 1A (Thanh Hóa) lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi về dấu hiệu cố ý gây tai nạn. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ va chạm xảy ra do tài xế mất tập trung khi điều khiển phương tiện, không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Lưu Sơn-CTV Mai Thy/VOV TPHCM
VOV.VN - TP.HCM vừa đón đoàn gần 900 khách quốc tế đầu tiên được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 62/2025 của HĐND Thành phố về thu hút, phát triển du lịch MICE - du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và tham quan.

VOV.VN - TP.HCM vừa ban hành kế hoạch 20 bước triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Vành đai 4 với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 8/2026.

VOV.VN - CLB CA TP.HCM chia tay HLV Lê Huỳnh Đức sau chuỗi trận bết bát, ai sẽ ngồi vào "ghế nóng" của đội chủ sân Bình Dương?

