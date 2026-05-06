Sau Quốc lộ 51, thành phố Đồng Nai sẽ nâng cấp, sửa chữa thêm 3 tuyến quốc lộ khác

Cụ thể, 3 tuyến quốc lộ sẽ được thi công sửa chữa gồm Quốc lộ 1, 20 và 56, trong đó Đồng Nai ưu tiên thi công tại những vị trí hư hỏng cục bộ, không đảm bảo an toàn giao thông.

Riêng Quốc lộ 51 do đã hư hỏng, xuống cấp quá nặng nề nên từ tháng 3/2026, cơ quan chức năng đã tiến hành thi công sửa chữa, nâng cấp toàn tuyến- đoạn qua địa bàn Đồng Nai với chiều dài hơn 37km. Hiện các đơn vị đang sửa chữa, nâng cấp đoạn dài 22km, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026. Các đoạn còn lại sẽ thi công vào cuối năm nay.

Theo phương án, để đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông, các đơn vị sẽ thu hẹp phạm vi rào chắn, không thi công dàn trải mà thi công dứt điểm từng đoạn; bố trí thi công theo khung giờ hợp lý (ưu tiên thi công ban đêm, giờ thấp điểm).

Quá trình triển khai thi công, lực lượng chức năng sẽ phân luồng giao thông để hạn chế ùn ứ

Các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy mạnh thi công nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cấp đường. Ngành chức năng sẽ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực làm đường.

Thành phố Đồng Nai có 6 tuyến quốc lộ đi qua với chiều dài gần 400km. Từ giữa năm 2025, Đồng Nai được giao quản lý các đoạn tuyến qua địa bàn đối với 6 tuyến quốc lộ này. Thực trạng đường khi bàn giao có nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là Quốc lộ 51 và Quốc lộ 1 với hàng loạt ổ gà, vết hằn lún, rạn nứt rất nghiêm trọng. Năm 2025, Đồng Nai đã sửa chữa Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14.