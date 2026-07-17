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Xe khách gặp nạn ở Pháp Vân Cầu Giẽ: "Cả đoàn về sớm để kịp viếng đám tang"

Thứ Sáu, 11:03, 17/07/2026
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VOV.VN - Một chuyến du lịch nghỉ hè tưởng chừng sẽ khép lại bằng những kỷ niệm đẹp đã bất ngờ biến thành thảm kịch khi chiếc xe khách chở cả đoàn lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong đêm. Quyết định trở về sớm để kịp chia buồn cùng gia đình hàng xóm có tang lại trở thành chuyến đi định mệnh.

Đang điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn, bà Nguyễn Thị Thịnh (trú xóm Hòa Bình, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những giây phút kinh hoàng.

Theo lời bà Thịnh, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế vẫn đang trò chuyện với người ngồi cạnh thì bất ngờ chiếc xe mất lái. "Tôi không thấy xe va chạm với phương tiện nào, chỉ nghe một tiếng rầm rồi chiếc xe lao xuống đường gom. Mọi thứ lúc đó vô cùng hỗn loạn. Nhiều người bị thương nặng, ngất đi. Khoảng 10-15 phút sau, khi tỉnh lại, họ mới có thể lấy điện thoại gọi lực lượng Công an đến ứng cứu", bà Thịnh kể.

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Bà Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ khi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. (Ảnh: Đình Hiếu)

Điều khiến người phụ nữ này đau đớn hơn cả là trên chuyến xe định mệnh có 7 thành viên trong gia đình bà, gồm chồng, con và các cháu.

Sau vụ tai nạn, chồng bà bị thương nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị, trong khi người cháu mới 13 tuổi đã mãi mãi không trở về.

Nén nước mắt, bà Thịnh cho biết chuyến đi được nhiều gia đình trong xóm cùng nhau tổ chức nhân dịp nghỉ hè. Cả đoàn khởi hành ngày 15/7 để du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), dự kiến sáng 17/7 mới trở về.

Tuy nhiên, khi đang ở Hà Tĩnh, mọi người nhận tin gia đình một người hàng xóm ở quê có tang. Sau khi bàn bạc, cả đoàn quyết định kết thúc kỳ nghỉ sớm để về chia sẻ mất mát cùng gia đình.

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Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu (Ảnh: ANTĐ)

"Các gia đình trong đoàn đều thân thiết với nhau nên khi nhận tin nhà hàng xóm có tang mà không thể về kịp, ai cũng thấy áy náy. Mọi người bảo anh em, làng xóm gắn bó với nhau, có việc buồn mà không về chia sẻ thì không phải. Vì vậy, cả đoàn thống nhất lên đường về sớm. Chúng tôi cũng biết đi xe ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên cử một người ngồi cạnh tài xế để trò chuyện, giúp tài xế tỉnh táo, đỡ buồn ngủ. Không ai ngờ chuyến đi lại xảy ra cơ sự đau lòng như thế này...", bà Thịnh nghẹn ngào.

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Hiện trường sau vụ tai nạn (Ảnh: Van Phuc)

Trước đó, vào khoảng 0h15 ngày 17/7, xe khách mang biển kiểm soát 20C-172.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến Km198, khu vực cống chui Hà Vỹ, phương tiện bất ngờ mất lái, tông gãy dải hộ lan rồi lao khỏi cao tốc, lật ngang xuống đường gom dân sinh.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 32 người. Lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt để cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó có 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều nạn nhân khác đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có những trường hợp chấn thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
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Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong đêm, ít nhất 4 người tử vong

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